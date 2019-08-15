Как нырнуть на глубину 100 метров и не потерять сознание: знает рекордсменка Наталия Жаркова

Вот это такая "хрень" – груз, чтобы не всплывать сильно в бассейне, наша ж задача - не всплывать…

Многократная рекордсменка Украины по фридайвингу, чемпионка мира и Европы Наталья Жаркова на несколько дней приехала в родной Харьков и пришла в бассейн, где вела спортивную секцию.

Коллеги встречают её аплодисментами. Накануне Наташа установила невероятный рекорд, нырнув на сто метров в глубину и задержав дыхание на 200 секунд. Такое до неё осилили всего шесть женщин со всего мира, украинка же стала седьмой.

Жаркова признается: для нее как для спортсменки этот результат очень важен

Наталья Жаркова, шестикратная рекордсменка мира по фридайвингу

Сам по себе факт, что не так уж много людей ныряло в мире на такую глубину «на своих двоих» буквально, и это, говорит о том, что это достижение большое, и да, конечно, я ему очень рада.

Впечатляющие результаты Наталья Жаркова продемонстрировала на соревнованиях в Гондурасе. Кроме 100 метров в глубину в моноласте, она установила мировой рекорд в другой дисциплине, задержав дыхание на глубине -93 метра. Успех своих погружений Жаркова связывает с тем, что научилась в этот момент находить баланс между физикой тела и мыслительным процессом, который на глубине надо уметь отключать:

Наталья Жаркова, шестикратная рекордсменка мира по фридайвингу

Плывешь, гребешь, чувствуешь - ноги устали, но у тебя нет адекватной оценки, ты ж под водой, тебе настолько хорошо и комфортно, что хочется просто остановиться, передохнуть, ну и сейчас…поплыву дальше, но момент борьбы, когда твое сознание говорит, что так делать нельзя, а вот наркоз тебе говорит: «это ж классно - можно отдохнуть», момент напряженный

Чтобы не потерять сознание и не оказаться в "блэк-ауте", Жаркова тренирует особое дыхание. Свои достижения молодая спортсменка собирается приумножать и развивать в Украине фридайвинг. Наталья уверена, что наша страна имеет огромный потенциал.

Наталья Жаркова, шестикратная рекордсменка мира по фридайвингу

Как страна, как спортсмены мы известны во фридайверских кругах, кроме меня есть еще два спортсмена, которые выступают на международной арене.

Коллеги из клуба, с которыми украинская спортсменка когда-то работала, без ума от триумфа Жарковой. Признаются, что "харьковская русалка" вызывает восхищение у мировых знаменитостей, хотя сама она совсем не болеет "звездной болезнью"

Павел Левитин, руководитель отдела маркетинга фитнес-клуба

Я верю в украинский спорт, даже не со стороны поддержки страны, а наших спортсменов, потому что они вопреки всему доказывают, что украинские спортсмены - профессионалы, сейчас появляется все больше спортивных баз, чтобы оттачивать свое мастерство

Несмотря на то, что Жаркова - рекордсменка мира и Украины, все расходы на подготовку и соревнования идут за ее счет. Есть поддержка со стороны федерации подводного спорта, но говорить о государственном финансировании - рано.