Как обустроить квартиру-студию: места для сна, готовки, спорта и релакса®

Планировка современных квартир все чаще делается свободной, чтобы хозяин самостоятельно мог оформить и зонировать свое жилище. Правильная организация пространства — один из самых важных аспектов при обустройстве студий. Как правильно распределить зоны и выбрать мебель нам рассказали представители компаний Sportstart.com.ua, Bs-partner.com.ua и Vozdux.com.ua.
Общие принципы обустройства квартиры-студии
Планировка квартир-студий имеет такие основные принципы по обустройству:
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Наилучшим интерьерным решением станут стили хай-тек, скандинавский или минимализм.
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Использовать в оформлении лучше только светлые оттенки, разбавив их яркими акцентами.
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Все предметы интерьера должны сочетаться между собой, ведь студия — это одна большая комната. Это не обязательно должен быть комплект мебели. Достаточно, чтобы одна деталь присутствовала постоянно: обивка, рисунок, цветовые сочетания и прочее.
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Зрительно разделить зоны помогут ширмы, подиумы, раздвижные перегородки, разные формы отделки стен и пола.
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Лучше всего использовать точечное освещение, не перегружая пространство громоздкими люстрами. Также в квартире не должно быть темных углов — затемнение сделает комнату визуально меньше.
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Отказаться от больших напольных декоративных элементов: торшеров, ваз, статуэток, цветов в горшках.
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Задействовать балкон в качестве дополнительного пространства. Если он утеплен, можно организовать обеденную, рабочую или спортивную зону.
Зона готовки в квартире-студии
Существует несколько правил, которых следует придерживаться:
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Отдавайте предпочтение встроенной технике, чтобы избежать перегруженности. Замените большую плиту на двухкомфорочную, микроволновку повесьте на кронштейны. Электродуховку можно встроить в пенал для техники — та же духовка Сименс бывает вместительностью до 38 литров и не займет много места.
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Кухонная мебель должна интегрироваться в общую концепцию студии и плавно соединяться с гостиной.
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Распределите источники света так, чтобы каждая функциональная зона была освещена.
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Замените одиночные приборы на универсальные. Например, используйте кухонный комбайн вместо блендера.
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Замените классический обеденный стол на складной, который легко можно убрать в шкаф при необходимости.
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Изготовьте подоконник из материала столешницы и используйте в качестве рабочей поверхности.
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Не забудьте оборудовать качественную вытяжку, приобретя вентилятор настенный или потолочный. Он уберет все лишние неприятные запахи, а также справиться с повышенной влажностью.
Зона для занятий спортом, отдыха и развлечений
Зона отдыха и развлечений занимает наибольшую площадь в квартире-студии. Специфика студий предполагает, что здесь будут одновременно уместны различные приспособления для спорта, такие как беговая дорожка или шведская стенка, а также предметы для релакса: диван, кресла и телевизор.
Дизайнеры советуют обустроить эту часть помещения таким образом:
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Разместите спортивный инвентарь на балконе — велотренажер, орбитрек или беговая дорожка для дома прекрасно поместятся на лоджии и не займут место в комнате. Кардиотренажеры являются идеальным выбором для поддержания себя в форме в домашних условиях. Например, на беговой дорожке вы не только сможете держать свою фигуру в спортивной форме, но и сможете отлично проработать дыхательную систему.
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Если размеры помещения не позволяют — повесьте турник в дверном проеме или приобретите наборные гантели для силовых упражнений с различными весами.
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Покупайте только компактную и функциональную мебель. Присмотритесь к моделям-трансформерам, которые могут изменяться в зависимости от ситуации.
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Отдайте предпочтение дивану или откидной вертикальной кровати вместо стандартной в качестве спального места.
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Задействуйте подоконник в качестве рабочего места. Обустройте его по такому же принципу, как и на кухне.
Надеемся, что наши советы помогут вам обустроить квартиру мечты. Желаем удачи!