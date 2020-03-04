Как обустроить квартиру-студию: места для сна, готовки, спорта и релакса®

04 марта 2020 г. 14:22
6 просмотров

Планировка современных квартир все чаще делается свободной, чтобы хозяин самостоятельно мог оформить и зонировать свое жилище. Правильная организация пространства — один из самых важных аспектов при обустройстве студий. Как правильно распределить зоны и выбрать мебель нам рассказали представители компаний Sportstart.com.ua, Bs-partner.com.ua и Vozdux.com.ua.

Общие принципы обустройства квартиры-студии

 

Планировка квартир-студий имеет такие основные принципы по обустройству: 

  1. Наилучшим интерьерным решением станут стили хай-тек, скандинавский или минимализм. 
  2. Использовать в оформлении лучше только светлые оттенки, разбавив их яркими акцентами.
  3. Все предметы интерьера должны сочетаться между собой, ведь студия — это одна большая комната. Это не обязательно должен быть комплект мебели. Достаточно, чтобы одна деталь присутствовала постоянно: обивка, рисунок, цветовые сочетания и прочее.
  4. Зрительно разделить зоны помогут ширмы, подиумы, раздвижные перегородки, разные формы отделки стен и пола.
  5. Лучше всего использовать точечное освещение, не перегружая пространство громоздкими люстрами. Также в квартире не должно быть темных углов — затемнение сделает комнату визуально меньше.
  6. Отказаться от больших напольных декоративных элементов: торшеров, ваз, статуэток, цветов в горшках. 
  7. Задействовать балкон в качестве дополнительного пространства. Если он утеплен, можно организовать обеденную, рабочую или спортивную зону. 

Зона готовки в квартире-студии

 

Существует несколько правил, которых следует придерживаться: 

  1. Отдавайте предпочтение встроенной технике, чтобы избежать перегруженности. Замените большую плиту на двухкомфорочную, микроволновку повесьте на кронштейны. Электродуховку можно встроить в пенал для техники — та же духовка Сименс бывает вместительностью до 38 литров и не займет много места. 
  2. Кухонная мебель должна интегрироваться в общую концепцию студии и плавно соединяться с гостиной. 
  3. Распределите источники света так, чтобы каждая функциональная зона была освещена.
  4. Замените одиночные приборы на универсальные. Например, используйте кухонный комбайн вместо блендера. 
  5. Замените классический обеденный стол на складной, который легко можно убрать в шкаф при необходимости. 
  6. Изготовьте подоконник из материала столешницы и используйте в качестве рабочей поверхности.
  7. Не забудьте оборудовать качественную вытяжку, приобретя вентилятор настенный или потолочный. Он уберет все лишние неприятные запахи, а также справиться с повышенной влажностью.

Зона для занятий спортом, отдыха и развлечений

 

Зона отдыха и развлечений занимает наибольшую площадь в квартире-студии. Специфика студий предполагает, что здесь будут одновременно уместны различные приспособления для спорта, такие как беговая дорожка или шведская стенка, а также предметы для релакса: диван, кресла и телевизор.

Дизайнеры советуют обустроить эту часть помещения таким образом: 

  1. Разместите спортивный инвентарь на балконе — велотренажер, орбитрек или беговая дорожка для дома прекрасно поместятся на лоджии и не займут место в комнате. Кардиотренажеры являются идеальным выбором для поддержания себя в форме в домашних условиях. Например, на беговой дорожке вы не только сможете держать свою фигуру в спортивной форме, но и сможете отлично проработать дыхательную систему. 
  2. Если размеры помещения не позволяют — повесьте турник в дверном проеме или приобретите наборные гантели для силовых упражнений с различными весами. 
  3. Покупайте только компактную и функциональную мебель. Присмотритесь к моделям-трансформерам, которые могут изменяться в зависимости от ситуации. 
  4. Отдайте предпочтение дивану или откидной вертикальной кровати вместо стандартной в качестве спального места. 
  5. Задействуйте подоконник в качестве рабочего места. Обустройте его по такому же принципу, как и на кухне. 

Надеемся, что наши советы помогут вам обустроить квартиру мечты. Желаем удачи!

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.