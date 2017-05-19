"Как обычно - не будет". Светличная поручила силовикам контролировать расходование средств, выделенных на ремонт дорог

Состояние автомобильных дорог области – главный вопрос повестки дня во время заседания коллегии ХОГА. Растаявший вместе со снегом асфальт, харьковчане обсуждают с начала весны. В облавтодоре признают, в этом году после зимы деформация покрытия на дорогах Харьковщины в три раза выше, чем в прошлом. Причин, оправдываются в Службе автомобильных дорог, сразу несколько.

Евгений Зражевец, нач. Службы автомобильных дорог в Хар. обл.:

По-перше, це недотримання міжремонтних термінів, сьогодні ми заходимо на об’єкти, які з часу будівництва жодного разу капітально не ремонтувались, а останні поточні ремонти проводились 15 років назад. По-друге, фінансування дорожньої галузі не задовольняє щорічної потреби в ремонті. За останні 5 років коштів виділяється лише 18 відсотків від необхідного.

Кроме того, Евгений Зражевец подчеркивает, во всех районах области существует масса участков, где необходим капитальный ремонт или даже реконструкция, а латание ям - неэффективно. А для этого нужно постоянное вливание денежных средств и со стороны государства, и от местных советов, отмечает руководитель облавтодора, поскольку затраты внушительные и средств на проведение более масштабных работ пока не хватает. Однако у губернатора Юлии Светличной такой отчет представителя Службы автомобильных дорог вызывает вопросы.

Ямочным ремонтом мы дороги не спасем. Ямочный ремонт – это полумера... - В тональности и в словах вашого доклада я услышала, что в-принципе. Такое состояние дорог это «как обычно». «Как обычно» больше не будет.

Светличная отмечает, в данный момент в области сосредоточено 226 миллионов гривен, которые будут направлены на улучшение состояния дорог. Этих денег достаточно, уверена губернатор, для проведения качественного ремонта на всех участках, где запланировали работы в этом году. Ход работ, уверяет, будет контролировать лично, более того, подчеркнула – расходованию бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог, должны уделить особое внимание силовики.

Юлия Светличная, губернатор:

При имеющемся финансовом ресурсе, если вы не сможете найти деньги, то мы поищем их вместе. Поэтому важно в данном случае при выделении финансов обеспечить качественно и эффективное использование. Поэтому я прошу силовой блок однестись с особам вниманием к качеству использования бюджетних средств.

В этом году запланированы ремонтные работы на направлениях Харьков - Волчанск, Харьков - Змиев, Чугуев - Печенеги. Кроме того, в облавтодоре сообщили, собираются отремонтировать проблемные участки дорог в луганском и сумском направлениях, продолжить работы по восстановлению покрытия на мосту через Северский Донец в городе Изюм, провести замену покрытия на участке Чугуев - Изюм. Уже отремонтированы дороги в селе Хорошево Харьковского района и селе Пересечное Дергачевского, отметил Евгений Зражевец, также восстановлено 9 с половиной километров окружной.