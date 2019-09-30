Как оформить кабинет в доме: простые советы от дизайнеров®

Многие предприниматели и фрилансеры обустраивают дома кабинет. Для него нужен особый интерьер, ведь рабочее пространство должно быть продумано до мелочей. На помощь придут дизайнеры, которые подготовят дизайн-проект будущего кабинета. Но как быть, если есть желание заняться обустройством помещения самостоятельно? В статье мы поделимся интересными идеями для оформления рабочего пространства дома.

Как выбрать стиль

Интерьер кабинета должен быть органичным и настраивать на рабочий лад. Важно, чтобы все необходимое было под рукой. Для этого помещение обустраивают офисной мебелью и правильно зонируют пространство. Учитывайте размеры кабинета. Если это комната 9 м2, загромождать ее массивной мебелью не нужно, иначе в помещении будет некомфортно работать.

Чаще всего выбирают классический интерьер. По его канонам в центре комнаты располагают стол. Остальные предметы мебели, например, напольные лампы и шкафы размещают по бокам, чтобы они зеркально отражали друг друга. Потолок и стены можно украсить лепниной. Для классики подбирают цветовую гамму в глубоких тонах.

Молодежи нравится стиль хай-тек. К нему подойдет авангардный металлический стол со стеклянной столешницей, разноуровневые стеллажи, мягкий кресельный уголок. Цветовая гамма обычно серая, белая, металлик.

Зонирование пространства

Кабинет – не только рабочая зона. Это место встречи с гостями и клиентами, пространство для релакса. Если позволяет площадь, лучше разделить помещение на рабочую, зону приема гостей и отдыха. Пространство зонируют при помощи перегородок, ниш, разных уровней или цветом отделки стен.

В рабочий уголок помещают стол со стеллажами, полками, также можно купить сейф для хранения документов. Сертифицированные сейфы в Украине производит НПЧП «ДиК». Зону для гостей можно обыграть по-своему, например, установить круглый стол, мягкий уголок или барную стойку.

В зоне отдыха устанавливают диван, маленький столик и вешают на стену телевизор. Кофеманам просто не обойтись без кофемашины и разных атрибутов для кофе. Можно заказать принт на чашке в Киеве с шутливыми надписями, например, «Big Boss» или «Level Up». Мотивация хорошо заряжает на продуктивный рабочий день.

Цветовая гамма

Для оформления кабинета используют пастельные цвета — песочный, бежевый. Разбавить их можно темными глубокими тонами. Например, стены и пол светлые, мебель – цвета венге. Уместными в отделке стен будут нейтральные белый и серый цвета. В небольшом количестве можно использовать черный, он помогает снимать усталость.

По фэн шуй для кабинета идеально подходит «земная» цветовая гамма — мебель и отделка в коричневых тонах. Агрессивные и кислотные оттенки не годятся. Также сбивают с рабочего настроя оранжевый и красный. Нежелательно использовать палитры зеленого, синего, фиолетового оттенков — они будут настраивать на расслабление, а не работу.

Выбор мебели и освещения

Как мы уже говорили, основное требование – функциональность. Можно установить простой стол без ящиков, а документы и оргтехнику разместить на стеллажах. Еще один вариант — максимально освободить пространство, установив массивный стол. В нем получится хранить бумаги, личные вещи и сувениры от USON™ для клиентов. Пустые стены можно украсить картинами и фотографиями.

Предпочтительные материалы для мебели – дерево, стекло, металл. От непрочного пластика лучше отказаться. По фэн шуй стол нельзя ставить перед стеной. Но если по-другому не получается, можно повесить перед собой пейзаж.

Для комфортной работы в комнате нужно разноуровневое освещение. Это точечные светильники на потолке, напольные лампы и настенные бра, и обязательно настольная лампа. Кабинет – место для умственного труда. И для того, чтобы работать ясно, нужно создать вокруг себя максимум комфорта и позитива.