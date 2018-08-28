Как оформить загранпаспорт в удобное время в удобном месте

Государственное предприятие "Документ" теперь сделало возможным оформить в Харькове заказ загранпаспорта, или внутреннего паспорта, в удобное время и в удобном месте. Услуги выездного оформления предоставляет Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Валерия Яременко, старший инспектор:

Это очень сейчас популярна услуга - выездное оформление в удобное для клиента время и место. Мы можем приехать в удобное место. Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, и паспорт гражданина Украины в виде ID-карты для граждан, зарегистрированных в Киевском, Шевченковском, Орджоникидзевском и Московском районах.

По приезду сотрудники выездного отдела "Паспортного сервиса" вызывают заказчика на оформление документов и непосредственно занимаются оформлением, снимая биометрические данные и фотографируя клиента.

Николай Жемчугов, студент:

Я решил воспользоваться услугой оформления выездного загранпаспорта, так как хотел экономить время и оформить сразу несколько паспортов для членов моей семьи.

Николай отметил, что выездное оформление загранпаспорта произошло удобно, быстро и комфортно. И теперь, в указанное время ему осталось только забрать новые документы.

