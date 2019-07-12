Как осуществляется заправка картриджей: все, что нужно знать клиентам ®

Пожалуй, каждый 3-й владелец принтеров или же офисный сотрудник, который используют данную технику в повседневной деятельности, знает о проблеме быстрого расходования краски в картридже при активном пользовании. То же самое касается и решения данной проблемы. Именно поэтому, Вы можете наблюдать огромное количество компаний и организаций, занимающихся обслуживание принтеров и другой оргтехники. Однако, даже несмотря на это, больше половины людей, связанные с этим вопросом, практически ничего не знают о том, как осуществляется заправка картриджей и из каких этапов состоит этот процесс, что в конечном итоге может привести к излишней трате времени и средств. Именно поэтому, сегодня мы постараемся подробнее рассказать о данной процедуре, а также обозначим информацию о длительности и месте проведения заправки картриджей.

Наиболее распространенный алгоритм заправки картриджей

Для общего понимания клиентам необходимо знать, что заправка устройств для принтера является комплексным процессом и требует немалых усилий со стороны обслуживающего персонала. Если же на каком-либо этапе было допущена ошибка или недочет, это может привести к негативным последствиям, вплоть до поломки картриджа. Поэтому, сотрудники, которые будут работать с устройством, должны максимально ответственно подходить к выполнению поставленных задач. Каждый сервисный центр имеет свои нюансы и особенности, касающиеся данного процесса, однако абсолютно все сервисы пользуются похожим алгоритмом:

Первым делом, инженеры и сотрудники обслуживающей организации тщательно осматривают картридж, после чего выносят решение о возможности осуществления заправки.

Затем инженеры приступают к полной разборке, изучению состояния внутренних деталей, проверке работоспособности и проведению очистительных работ. Также, движущиеся элементы, при необходимости, могут смазываться токопроводящей смазкой.

Дальше перед сотрудниками стоит задача подыскать максимально совместимый с поступившей моделью принтера тонер.

Следующий этап – непосредственная заправка устройства выбранной краской. После этого картридж собирается, а также тестируется качество печати.

Заключительный этап - готовое к работе устройство может быть доставлено клиенту с помощью курьерской доставки, или же Вы сами можете приехать и забрать картридж.

Где осуществляется заправка картриджей?

Особое внимание сертифицированные и надежные сервисы уделяют именно этому вопросу, и сейчас мы постараемся объяснить «почему?». Дело в том, что среди клиентов бытует мнение о комфорте предоставления подобных услуг на дому, и поэтому очень часто можно слышать желание пользователей принтеров провести заправку с выездом инженеров. Однако, все чаще компании и организации отказываются от таких предложений ввиду того, что проведение процедуры в неподготовленных для этого условиях может нанести вред здоровью человека. Частички тонера, которые распыляются во время заправки, являются токсичными и могут вызывать различные неприятные заболевания. Именно поэтому, сервисные центры принимают решение о том, чтобы предоставлять данные услуги в стенах компании. Для этого оборудуется специальная комната, а инженеры, контактирующие с тонером, одевают защитное снаряжение и респираторы. Также, спешим обрадовать клиентов, которые думают, что им придется потратить больше времени на посещение сервиса. Чаще всего, при таких условиях, компании предоставляют возможность воспользоваться услугами курьерской доставки, так что Вам даже не придется выходить из дому, чтобы получить необходимое обслуживание.