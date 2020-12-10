Как открыть магазин детской одежды в кризис?®

Детский трикотаж оптом или в розницу всегда будет востребован, независимо от экономической ситуации в стране. Поэтому, тот кто хочет начать свой бизнес именно с открытия магазина детской одежды, будет иметь перспективное будущее. Продавать товары для малышей (оптом или в розницу) актуальное и прибыльное дело, так как детям постоянно нужно обновлять гардероб.

Подбор ассортимента детской одежды и ее поставщиков

Найти надежных и ответственных поставщиков, чтобы не было задержек с поступлением товара, подобрать самый востребованный ассортимент детской одежды, а также купить выгодно детские вещи (опт) в Украине – не простые задачи для начала бизнеса.

Для того, чтобы достойно подобрать ассортимент детской одежды, необходимо следовать таким правилам:

Существует так званая сезонность одежды, которая очень влияет на ее продажу. Как правило, летом покупателей меньше, прирост начинается ближе к осени.

Нужно обязательно следить за тенденциями в моде и постоянно обновлять товар. Ведь детская мода и стиль очень быстро меняются.

Коллекции вещей следует закупать таким образом, чтобы они гармонировали и совмещались по цвету и дизайну между собой. Детский трикотаж опт требует пристального внимания.

Чтобы детский трикотаж купить оптом у хорошего поставщика, необходимо знать критерии, по которым следует его выбирать:

Если детская одежда, трикотаж оптом продается по самым низким ценам, при этом постоянно действуют разные акции и скидки, то это выгодный поставщик. Достойный поставщик, такой как Золушка и Ко, должен иметь огромный и разнообразный ассортимент на любое время года и погоду. Производство детской одежды должно осуществляться по высоким технологиям с использованием высококачественных материалов, красителей, а также быть гипоаллергенными. Детская трикотажная одежда оптом доставляется поставщиком в любой уголок страны, с применением бесплатных доставок и удобной формой оплаты.

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Какую же детскую одежду стоить купить оптом, чтобы это было выгодное вложение:

Для летнего сезона лучше всего закупить: для мальчиков – шорты, футболки или их комплекты, майки, бриджи; для девочек – яркие платья, сарафаны, футболки, леггинсы и лосины. Все вещи должны иметь разную расцветку с современными принтами или другими украшениями.

Для осеннего периода отлично подойдет школьная форма, штаны, джинсы, кофты, свитера, водолазки и спортивные костюмы.

Самым востребованным вариантом будет детское нижнее белье, которое всегда пользуется повышенным спросом. Это трусы, майки, носки и колготки.

Также всегда актуальны детские пижамы и трикотажная одежда для дома.

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