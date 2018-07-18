Как пережить стресс?®

Стресс — это состояние, которое периодически испытывает 98 % населения нашей планеты. Если вы знаете, что такое срочная работа, конфликты с коллегами, недопонимания с любимым человеком, материальные затруднения, то вы рано или поздно сталкиваетесь с психологическими проблемами. Неврозы, раздражительность, бессонница, панические атаки, приступы мигрени и гипертонии — все это составляющие стресса. Справиться с такими симптомами самостоятельно сложно. А их последствия сказываются не только на душевном, но и на физическом состоянии организма. На сайте http://sedistress.com.ua вы найдете надежного помощника в борьбе со сложными психологическими ситуациями. Лекарственный препарат «Седистресс» — это натуральное средство для уменьшения тревожности и стабилизации эмоционального фона. Настало время успокоиться и забыть о стрессе.

Как справиться со стрессом

Американские психологи провели исследования, результаты которых заставляют задуматься о своем способе жизни. За последние 20 лет число взрослых людей, которые по крайней мере один раз в месяц испытывают стресс, возросло в 3 раза. Поэтому важно знать, как можно справиться с таким недугом.

Практикующие психологи, дабы снизить уровень стресса, рекомендуют в повседневной жизни соблюдать такие правила: