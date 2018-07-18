Как пережить стресс?®

18 июля 2018 г. 16:20
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Стресс — это состояние, которое периодически испытывает 98 % населения нашей планеты. Если вы знаете, что такое срочная работа, конфликты с коллегами, недопонимания с любимым человеком, материальные затруднения, то вы рано или поздно сталкиваетесь с психологическими проблемами. Неврозы, раздражительность, бессонница, панические атаки, приступы мигрени и гипертонии — все это составляющие стресса. Справиться с такими симптомами самостоятельно сложно. А их последствия сказываются не только на душевном, но и на физическом состоянии организма. На сайте http://sedistress.com.ua вы найдете надежного помощника в борьбе со сложными психологическими ситуациями. Лекарственный препарат «Седистресс» — это натуральное средство для уменьшения тревожности и стабилизации эмоционального фона. Настало время успокоиться и забыть о стрессе.

Как справиться со стрессом

Американские психологи провели исследования, результаты которых заставляют задуматься о своем способе жизни. За последние 20 лет число взрослых людей, которые по крайней мере один раз в месяц испытывают стресс, возросло в 3 раза. Поэтому важно знать, как можно справиться с таким недугом.

Практикующие психологи, дабы снизить уровень стресса, рекомендуют в повседневной жизни соблюдать такие правила:

  • больше улыбайтесь. Позитивное мышление — это лучший способ борьбы со стрессом. Не зацикливайтесь на тревожных ситуациях. Переключите свое внимание на что-то приятное: предстоящий отпуск, встречу с близкими, интересную книгу. И улыбайтесь. Без повода и как можно чаще;
  • не несите рабочие проблемы домой. Дом — это место, где вы можете отдохнуть и успокоиться. Поэтому решать рабочие моменты за пределами офиса — прямая дорога к стрессу. Если тревожные мысли не отпускают вас ни на минуту, примите легкое успокоительное «Седистресс», в состав которого входит сухой экстракт пассифлоры (многолетнее растение, активно используется при лечении нервного перевозбуждения, бессонницы и тревожности);
  • прислушивайтесь к своему организму. Наше тело в случае проблем посылает нам тревожные сигналы. Главное, вовремя их услышать и принять к сведению. Одной из причин стресса является физическое состояние организма. Отсутствие полноценного сна, сидячая работа, большое количество времени перед компьютером не способствуют здоровому психологическому настрою. Побольше гуляйте, спите минимум 7 часов в день, пейте чаи из трав, ешьте больше фруктов. Любите свое тело, и оно обязательно ответит вам взаимностью.

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