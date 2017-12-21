Как платить за коммуналку меньше. Предложения от народного депутата Олега Ляшко

Олег Ляшко предлагает ряд мероприятий, которые позволят снизить стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Прежде всего лидер Радикальной партии требует направлять на энергомодернизацию не менее 10% средств от финансирования субсидий, в результате чего украинцы смогут заменить окна, двери и котельные за государственные деньги.

Олег Ляшко, народный депутат

В бюджеті наступного року більше 70 мільярдів гривень заплановано на субсидії і менше мільярда гривень – на енергомодернізацію. Людям кажуть – йдіть у банк та беріть кредити, щоб поміняти котли, вікна, двері. А хто пенсіонеру, у якого мінімальні доходи, дасть ті кредити? Це питання має регулювати держава і фінансування має бути за рахунок коштів державного бюджету

Кроме того, народный депутат убежден, что тарифы на коммуналку уменьшатся, когда государство будет добывать больше собственного газа

Олег Ляшко, народный депутат

Коли ми купуємо дорогий імпортний газ – за це сплачує кожен українець. Саме тому за ініціативи команди Радикальної партії минулого тижня було суттєво знижено ренту плату до 12% та 6% для свердловин, що займаються видобутком газу. Чим більше ми будемо видобувати, тим менше валюти буде виводитися за кордон – отже буде стабільна гривня та стабільні ціни

Также Ляшко требует, чтобы украинцам установили индивидуальные счетчики за счет государства или облгазов. Чтобы люди платили только за потребляемый ими газ и воду.

