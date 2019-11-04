Как похудеть без упражнений: советы экспертов

Людям, которые хотят похудеть, но по каким-либо причинам не могут выделить время для физических упражнений, стоит знать о других естественных способах сжигания жира.

Как показал ряд исследований, похудеть можно, увеличив в рационе количество богатых белком продуктов, передает RG. Это не обязательно мясо, птица, рыба. В качестве альтернативы подойдут тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки, несоленый арахис.

Параллельно желающим похудеть стоит, наконец, отказаться от сладких и подслащенных напитков. В том числе, и от энергетиков. Кроме того, как показало более раннее исследование европейских специалистов, употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков (якобы - диетических) связано с повышенным риском смерти от болезней кровообращения и других недугов.

Еще один способ - "прерывистый" режим питания. Когда, например, человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а в остальное время не ест. Еще вариант - три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях. А в остальные дни питаться в обычном режиме, но без переедания. В любом случае такой режим требует консультации у специалиста. Провоцируют сильный аппетит и частые стрессы.

"Высокий уровень стресса в сочетании с высококалорийными продуктами неизбежно приводит к увеличению веса и повышенному риску заболеваний", - отметили специалисты. И пятое правило для эффективного похудения - хороший регулярный сон.

