Как получить онлайн-займ в Dinero с плохой кредитной историей®

Одна из самых частых причин отказа в займе — плохая кредитная история клиента. Данные основываются на предыдущих финансовых поступках пользователя: количество взятых займов, сроки уплаты процентов, своевременное погашение задолженности, а также наличие долгов. Мы расскажем, как получить кредит даже с плохой историей, а также дополнительных преимуществах для клиентов на примере сервиса Dinero.

Кто может получить займ в Dinero

Для оформления кредита от Dinero пользователь должен быть совершеннолетним гражданином Украины не старше 75 лет. Сервису нужно представить ряд документов для прохождения регистрации:

Паспорт или ID-карту.

ИНН.

Банковскую карту с положительным балансом.

Обратите внимание, карточка не должна принадлежать третьему лицу. Важные характеристики карты:

Поддержка функции онлайн-платежей.

Не предназначена для социальных выплат.

Положительный баланс счета от одной гривны.

Срок действия должен заканчиваться не раньше, чем через три месяца с даты оформления заявки.

Как проходит процесс регистрации на сайте Dinero

В Dinero вход в личный кабинет осуществляется только после прохождения процесса верификации:

Заполните небольшую анкету с указанием личных данных.

Загрузите снимки лица вместе с актуальным фото в паспорте и отдельно с местом прописки. Для владельцев ID-карт несколько другая процедура — необходим снимок с передней стороной и документом, подтверждающим место регистрации.

Пройдите идентификацию с помощью BankID.

Никаких дополнительных документов, как справка с места работы, выписки о доходах или залог не нужны.

Как получить выгодные предложения по промокоду

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Как получить займ с плохой кредитной историей

На то, сможет ли пользователь взять кредит, влияют задолженности в других банках или микрофинансовых организаций, а также правдивость предоставленных данных. Для сервиса Dinero не имеет значения предыдущая кредитная история клиента. Компания руководствуется принципом индивидуального подхода. В большинстве случаев решение по выдаче будет положительным, даже если у клиента есть просрочки или судебные разбирательства по предыдущим кредитам. Новые пользователи сервиса могут получить займ в размере до 15 тысяч гривен под ноль процентов.

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