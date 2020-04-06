Как получить онлайн-займ в Dinero с плохой кредитной историей®

Одна из самых частых причин отказа в займе — плохая кредитная история клиента. Данные основываются на предыдущих финансовых поступках пользователя: количество взятых займов, сроки уплаты процентов, своевременное погашение задолженности, а также наличие долгов. Мы расскажем, как получить кредит даже с плохой историей, а также дополнительных преимуществах для клиентов на примере сервиса Dinero.
Для оформления кредита от Dinero пользователь должен быть совершеннолетним гражданином Украины не старше 75 лет. Сервису нужно представить ряд документов для прохождения регистрации:
Обратите внимание, карточка не должна принадлежать третьему лицу. Важные характеристики карты:
В Dinero вход в личный кабинет осуществляется только после прохождения процесса верификации:
Никаких дополнительных документов, как справка с места работы, выписки о доходах или залог не нужны.
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Как получить займ с плохой кредитной историей
На то, сможет ли пользователь взять кредит, влияют задолженности в других банках или микрофинансовых организаций, а также правдивость предоставленных данных. Для сервиса Dinero не имеет значения предыдущая кредитная история клиента. Компания руководствуется принципом индивидуального подхода. В большинстве случаев решение по выдаче будет положительным, даже если у клиента есть просрочки или судебные разбирательства по предыдущим кредитам. Новые пользователи сервиса могут получить займ в размере до 15 тысяч гривен под ноль процентов.
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