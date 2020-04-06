Как получить онлайн-займ в Dinero с плохой кредитной историей®

06 апреля 2020 г. 13:00
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Одна из самых частых причин отказа в займе — плохая кредитная история клиента. Данные основываются на предыдущих финансовых поступках пользователя: количество взятых займов, сроки уплаты процентов, своевременное погашение задолженности, а также наличие долгов. Мы расскажем, как получить кредит даже с плохой историей, а также дополнительных преимуществах для клиентов на примере сервиса Dinero.

Кто может получить займ в Dinero

Для оформления кредита от Dinero пользователь должен быть совершеннолетним гражданином Украины не старше 75 лет. Сервису нужно представить ряд документов для прохождения регистрации: 

  • Паспорт или ID-карту.
  • ИНН.
  • Банковскую карту с положительным балансом.

Обратите внимание, карточка не должна принадлежать третьему лицу. Важные характеристики карты:

  • Поддержка функции онлайн-платежей.
  • Не предназначена для социальных выплат. 
  • Положительный баланс счета от одной гривны.
  • Срок действия должен заканчиваться не раньше, чем через три месяца с даты оформления заявки.

Как проходит процесс регистрации на сайте Dinero

В Dinero вход в личный кабинет осуществляется только после прохождения процесса верификации:

  • Заполните небольшую анкету с указанием личных данных.
  • Загрузите снимки лица вместе с актуальным фото в паспорте и отдельно с местом прописки. Для владельцев ID-карт несколько другая процедура —  необходим снимок с передней стороной и документом, подтверждающим место регистрации.
  • Пройдите идентификацию с помощью BankID.

Никаких дополнительных документов, как справка с места работы, выписки о доходах или залог не нужны. 

Как получить выгодные предложения по промокоду

Клиентам, которые хотят получить выгодный кредит на карту - FoxyCredit предлагает использовать актуальные предложения от партнеров МФО. Так агрегатор предоставляет промокоды для Dinero для максимально выгодных займов:

  • Бонусы в размере 300 гривен для новых клиентов компании на кредиты.
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  • Фиксированное снижение ставки и другие.

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Как получить займ с плохой кредитной историей

На то, сможет ли пользователь взять кредит, влияют задолженности в других банках или микрофинансовых организаций, а также правдивость предоставленных данных. Для сервиса Dinero не имеет значения предыдущая кредитная история клиента. Компания руководствуется принципом индивидуального подхода. В большинстве случаев решение по выдаче будет положительным, даже если у клиента есть просрочки или судебные разбирательства по предыдущим кредитам. Новые пользователи сервиса могут получить займ в размере до 15 тысяч гривен под ноль процентов. 

 

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