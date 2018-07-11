Как получить справку о составе семьи: инновации

Посетительница Оксана Ставицкая сегодня пришла в Региональный центр административных услуг в надежде получить справку о состоянии семьи. Женщине она нужна, чтобы воспользоваться льготами. С Жилкомсервиса ее перенаправили сюда, сказали, что отныне только здесь можно получить справку. Посетительница расстроена. Ее дочь живет за границей и приехать она сможет только под Новый год, поэтому женщина боится, что до тех пор ей придется платить по счетам в полном объеме.

Оксана Ставицкая, посетительница

Справку я не получила, потому что если раньше можно было в ЖЭКе получить справку: приходишь, предъявляешь паспорт и получаешь справку, то теперь как выявилось, что нужно, чтобы все совладельцы жилья пришли одновременно. Для меня это очень неудобно, дочь моя находится за границей, и в принципе на данный момент справку я вообще не могу получить, пока не вернется моя дочь, или оформлять это нотариальной доверенностью – это всё сложности.

А вот в админцентре говорят, что процедура наоборот - упростилась. С первого июля 2018 справку о составе семьи действительно начали выдавать через новый электронный сервис, изменили также и ее вид. Но в ЖЭКах ее тоже должны выдавать.

Оксана Попова, руководитель регионального центра

Довідку про склад сім’ї видають усі центри адміністративних послуг міста Харкова та всі дільниці житлового господарства. Тобто усі нам відомі Жеки - вони продовжують видавати довідку про склад сімї й в допомогу для них усі центри надання адмінпослуг також підключилися до порталу електронних сервісів.

Но в последнее время люди начали массово обращаться с просьбой добавить возможность получения справки и по доверенности, без личного визита заявителя. Этот недостаток в мэрии пообещали исправить.

Олег Дробот, директор департамента регистрации

Вторую ситуацию, которую нужно было решить на практике, являлось то, что справку о составе семьи можно получить только собственники, либо наниматель конкретного жилого помещения. Причем, если собственников в квартире или жилом помещении было несколько, то они все вместе должны были прийти и заказать эту справку одновременно. После принятия сегодняшнего решения такую справку можно получить любому из собственников без присутствия другого собственника.

Кроме этого, говорит Дробот, сейчас ведется работа, чтобы в ряде коммунальных предприятий больше вообще не требовали эту справку.