Как позвонить в Англию и не потратить все деньги: мини-инструкция от Киевстар®

Общение с людьми, которые находятся за тысячу километров и даже на другом континенте, уже давно никого не удивляет. Интернет стер границы и расстояния, поэтому мы можем в любое время со своего мобильного связаться на скорости света с любым человеком в мире. Однако интернет работает немного иначе, чем мобильная связь.

Чтобы позвонить с мобильного телефона из Украины в Англию, ваш сигнал должен пройти сложную процедуру коммутации на оборудовании разных компаний и в итоге достигнуть нужного абонента. Такой вид соединения определенно не может стоить дешево. Поэтому эксперты национального мобильного оператора Киевстар помогли нам разобраться, как позвонить в Англию и при этом сэкономить свои деньги.

Три правила тарификации звонков

Чтобы понимать, как проходит звонок в другую страну, и на каком этапе могут быть серьезные расходы, нужно внимательно изучить все тонкости тарификации. Специалисты Киевстар поделились тремя актуальными правилами, согласно которым оператор проводит списание средств:

Все страны делятся на три зоны. Великобритания относится ко второй из них, соответственно стоимость звонков в эту страну немного дороже, чем в первую.

Абонент покупает минуты общения пакетами. Один пакет во вторую зону стоит 20 грн и включает 5 минут. Плата снимается за весь пакет сразу после первой секунды соединения. После истечения пяти минут пакет автоматически продлевается при наличии необходимой суммы на балансе.

В случае, если на счету недостаточно средств для оплаты нового пакета, стоимость одной минуты разговора составит 5 грн.

В сутки можно получить до 50 пакетов по 5 минут. Все общение, которое будет происходить сверх выделенного лимита, будет оплачиваться по полной стоимости в пять гривен за минуту.

Приоритетная маршрутизация звонков

Как мы отмечали выше, во время звонков на туманный Альбион мобильному сигналу приходится совершить очень длинный путь от оборудования одних провайдеров к другим. Такому трафику операторы часто назначают низкий приоритет, так как для них большее значение имеет обеспечение качества связи для внутренних абонентов. В результате сигнал может теряться, звонок прервется или страдает качество звука.

Чтобы избежать подобных проблем, Киевстар рекомендуют воспользоваться возможностью приоритетной маршрутизации с услугой «Международные звонки Премиум». Как это работает:

звонки направляются через сети с наилучшим качеством связи;

сигналу выдается высокий приоритет и обеспечивается стабильный канал связи;

корректно отображается номер звонящего человека.

Стоимость такой услуги составляет всего 100 грн/мес. Подключение проходит с помощью комбинации *566*1# или по короткому номеру 222.

Как сэкономить на звонках в Англию

Чтобы еще больше сэкономить на звонках в Англию, можно подключить за 30 грн специальный пакет «Мир на связи». По его условиям, во вторую тарифную зону можно заказывать пакеты по 20 грн с увеличенным вдвое лимитом минут. Вместо пяти вы получаете десять минут за те же деньги. Однако пакет действует только до 23:59:59 того дня, когда был заказан, поэтому есть смысл подключать его как можно раньше и наслаждаться недорогими звонками.

Мобильные звонки в Англию могут быть выгодными и стабильными. Подключайтесь к Киевстар и общайтесь со всем миром!