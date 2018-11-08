Как правильно покупать вещи через Интернет®

Сейчас, когда фактически у каждого человека есть мобильные гаджеты, приобретение вещей через Интернет становится повседневной событием. Сделать же он-лайн шопинг умным помогает общественная организация "Всемирный шопинг".

Лидия Солодовникова, глава ОО "Всемирный шопинг":

Это мы делаем бесплатно. Я делаю на этом акцент. Потому что мы хотим, чтобы каждая женщина была счастливой. Ведь известно же, да, это природно - женщина шопится, женщина получает удовольствие. Поэтому мы хотим сделать это для нее - шопинг, занятием ее жизни, которое приносит удовольствие, экономию.

Кстати, сама Лидия Солодовникова - мать троих дочерей. Она на основе собственного опыта может поделиться определенными секретами - как сделать он-лайн покупку в комфортных условиях, в удобное время и по выгодной цене, и когда и на каких сайтах происходит распродажа со скидками до 80-ти процентов.

Во "Всемирный шопинг" обращаются, в частности, женщины в декрете, которые хотят заниматься не только бытовыми вопросами. Находится эта общественная организация в Харькове по адресу Театральный переулок, 4.

