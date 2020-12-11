Как правильно ухаживать за спецодеждой? ®

Даже если приобрести самую качественную и надежную экипировку, при отсутствии должного ухода вскоре она придет в негодность. Спецодежда Харьков требует регулярного ухода. Правильное хранение и стирка приведут к улучшению основных характеристик костюма, улучшению его защитных свойств, надежности и эстетичного внешнего вида.

Уход за спецодеждой: основные нюансы

Крайне важно, чтобы рабочая одежда соответствовала условиям использования и размеру человека, который ее носит. В таком случае она прослужит долгий срок, а если правильно ухаживать за ней, обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности на постоянной основе. Специальные комплекты нужно правильно хранить, проверять, нет ли на них повреждений после выполнения работы, чистить и периодически стирать. Не менее важным является соблюдение технических требований к уходу, которые устанавливаются соответствующими органами – в таком случае удастся сохранить оптимальные свойства защиты и эксплуатации.

Руководство организации должно проинформировать персонал о специфических правилах хранения специальной одежды. Также известно о стандартных требованиях к хранению. Например, после окончания смены экипировку нужно оставлять в специализированных помещениях с оптимальной температурой и класть их в стеллажи, ящики или отдельные шкафы.

Более того, одежда должна размещаться согласно параметрам сотрудников. Каждый вид СИЗ сопровождается табличками, в которых указывается ГОСТ и подробная информация об экипировке.

Как стирать спецодежду?

Стирка является обязательной и одной из важнейших процедур по уходу за спецодеждой. Благодаря ей удается улучшить защитные показатели тканей и повысить общий уровень гигиены во время выполнения трудовой деятельности. Подавляющее большинство тканей, которые используются для производства изделий, не красятся, не могут полинять, обрабатываются безопасными и эффективными пропитками, способны выдержать большой цикл стирок. Для их стирки необходимо придерживаться определенных условий – в противном случае ткань изменит свои технические характеристики и утратит ключевые свойства:

Хлопковые и смесовые вещи стираются при +60 градусах (использовать отбеливатель не нужно).

Полиэфирные ткани стираются при +60 градусах (это максимальное значение).

Если на ткани присутствует логотип, нужно выставлять не более +40 градусов и стирать на малых оборотах.

Процесс ухода за экипировкой должен быть аккуратным, в обязательном порядке необходимо учитывать рекомендации производителя. Лишь в таком случае вещи прослужат долгий срок, будут прекрасно справляться со своими задачами и радовать эстетичным внешним видом.