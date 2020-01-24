Как правильно выбирать корпус для системного блока ПК?®

Несмотря на большую популярность и широкое распространение ноутбуков, традиционные стационарные компьютеры, состоящие из системного блока, монитора, клавиатуры и мышки, продолжают лидировать в общем объёме продаж компьютерной техники. Пользователи ПК могут сталкиваться с необходимостью замены корпуса системного блока. Как выбрать и где лучше приобрести подходящий корпус для ПК?

Выбор корпуса с учётом технических характеристик

При выборе компьютерных корпусов обязательно нужно исходить из конкретной модели персонального компьютера. Желательно использовать «родной» корпус для своей модели ПК, однако если его не удалось найти, или если используется системный блок собственной сборки, то возникает необходимость подбора наиболее подходящего корпуса. Прежде всего, необходимо учитывать технические характеристики и потребности используемого компьютера: его систему охлаждения, тип и мощность процессора и т.д. Не все корпуса универсальны: они рассчитаны на компьютеры с разной производительностью и мощностью. Чтобы подобрать самую подходящую модель корпуса, желательно ориентироваться на особенности и параметры «родного» корпуса, который сейчас подлежит замене. Подобрать оптимальную модель поможет виртуальный каталог сайта 3ona51.com с подробным описанием каждой комплектующей.

Подбор корпуса для ПК по критерию цвета и дизайна

Современные пользователи уделяют много внимания органичному вписыванию компьютерной техники в интерьер. Широкий ассортимент персональных компьютеров с корпусами самого разного цвета и дизайна позволяют подбирать технику под любое интерьерное решение. Например, если дизайнер заложил в проект преобладание белого или других светлых тонов, то чёрный компьютер и монитор будет смотреться в данном контексте не самым лучшим образом. Лучше подобрать системный блок в белом или светлом корпусе, тем более, что это не проблема. Выбор корпусов для ПК и мониторов сегодня настолько широк, что можно запросто найти технику любого цвета, стиля и дизайна. Светлые корпуса для системных блоков, конечно, не так распространены, как традиционные чёрные и серые, но и их достаточно много для того, чтобы легко подобрать и приобрести комплектующую нужного цветового решения и размера.

Таким образом, выбирать корпус для компьютера следует с учётом технических характеристик техники и дизайна интерьера. Можно использовать «родные» или совместимые корпуса для системных блоков, подобранные по размеру, с учётом потребностей системы охлаждения и других важных критериев.