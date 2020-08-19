Как правильно заряжать ноутбук?®

Автономность – один из важнейших параметров ноутбука. Каждый покупатель стремится выбрать лэптоп, который смог бы работать без подзарядки как можно дольше. Но даже модели с самыми емкими батареями со временем теряют способность длительной работы вне сети. Виной тому, прежде всего, сам пользователь. Именно поэтому, прежде чем начать эксплуатацию лэптопа, следует изучить, что может ухудшить его автономность.

Как влияет на ноутбук непрерывная зарядка?

Существует ошибка, которую совершают едва ли не все пользователи лэптопов. Речь идет о работе с ноутбуком, постоянно подключенным к сети. Многие считают, что если они находятся рядом с источником питания, то лучше подключить к ней адаптер и не вынимать его до окончания работы. По их мнению, постоянно подключенная к сети зарядка для ноутбука поможет продлить сроки эксплуатации аккумулятора, ведь в таком случае циклов подзарядки будет меньше

Это мнение ошибочно. Дело в том, что при полном заряде батареи, она не будет все время удерживать 100 % своей зарядки. Система питания ноутбука устроена так, что со временем уровень заряда будет снижаться и, когда он немного упадет, лэптоп вновь попытается его зарядить. Иными словами, подключенная к сети зарядка для ноутбука автоматически сокращает промежутки между циклами. Из-за этого аккумулятор компьютера быстрее приходит в негодность.

Устройство некоторых ноутбуков позволяет извлечь батарею и работать с компьютером, подключенным к сети напрямую. Но даже в этом случае, пользователь не сможет сэкономить заряд аккумулятора, ведь будучи вне лэптопа он продолжит разряжаться.

Залог успеха – более короткая зарядка

Оставлять лэптоп постоянно подключенным к розетке нельзя. Что же тогда делать? Многие пользователи, по аналогии со смартфонами, привыкли заряжать ноутбук от 0 до 100 %. Здесь стоит начать с того, что полностью разряжать компьютер нельзя. На этом настаивают не только производители компьютерной техники, но и разработчики программного обеспечения.

В Windows 10 есть функция, позволяющая экономить заряд. Ее можно настроить. Если установить минимальное значение на уровне 20 %, то лэптоп будет напоминать пользователю об этом до тех пор, пока зарядка для ноутбука не будет подключена к розетке.

Самым же безопасным для батареи и зарядного устройства станут режимы «20–80 %» или «30–70 %». Регулярная подзарядка в этих диапазонах заметно продлит сроки эксплуатации аккумулятора и адаптера лэптопа.

Где заказать зарядку к ноутбуку?

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