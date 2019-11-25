Как продвигается ремонт моста на окружной. Комментарий дорожников

В Службе автомобильных дорог Харьковской области новостям "АТН" рассказали о ходе ремонтных работ на путепроводе в районе поселка Песочин. До окончания выполнения ремонтных работ на путепроводе через железнодорожные пути на автомобильной дороге М-18-1 Подъезд в Международный аэропорт "Харьков" (км 0518) осталось 27 дней. Открыть движение на окружной планируется 22 декабря.

По состоянию на 25.11.2019р. продолжается выполнение следующих работ:

- установление тротуарных блоков 2-го пролета;

- объединение выпусков тротуарных блоков с первым пролетом;

- уход за бетоном нового ригеля третьей опоры и подферменников 4-й опоры;

- армирование армокаркасов для подферменников третьей опоры.

Планируется монтаж нового пролетного строения.

На объекте в течение дня работает около 40 рабочих.

Количество техники - 4 единицы и 10 единиц оборудования.

Работы выполняются согласно установленному графику.

Кроме того, на месте помимо камеры установленной ХОГА, стоит ещё одна, как сказали рабочие её установил «Облавтодор». В Службе автомобильных дорог этот факт подтвердили и сообщили что по области установлено много их камер. Они помогают дорожникам контролировать ситуацию на дорогах.

Кроме того, по словам дорожников, наличие видеокамер позволяет круглосуточно контролировать состояние дорожного покрытия и в зимний период своевременно осуществлять обработку противогололедными материалами и предупреждать возникновение скользкости на дорогах.

А видеокамера, установленная на путепроводе, по словам дорожников помогает контролировать работу подрядной организации. Что касается рабочих, которые там работают, то она дисциплинирует и способствует их производительности.