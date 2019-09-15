Как проходит Марш равенства в Харькове (видео)

Как сообщалось, сегодня в Харькове проходит Марш равенства в рамках проведения ХарьковПрайда.

На площади Свободы также собрались участники шествия "за семейные ценности".

Участие в "Марше равенства" принимают более 1100 человек.

Полиция с металлоискателем осматривала участников "Прайда", которые проходили на площадь Свободы.

В ходе проведения Марша равенства синхронно с шествием начали двигаться и праворадикальные, христианские консервативные организации.

Но участники прайда не дошли дальше площади Свободы, так как их противники начали выходить им навстречу.

Разделяет оппонентов несколько кордонов полиции.

Активисты праворадикальных организаций попытались забросать яйцами участников шествия, однако полиция сразу же пресекла их действия.