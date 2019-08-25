Как прошел день памяти Иловайской трагедии в Харькове

Трагедию в Иловайске вспоминали в Харькове.

В августе 2014 года бойцы ВСУ и добровольческих батальонов пытались освободить этот стратегически важный город, но попали в окружение. При выходе по обещанному «зеленому» коридору их расстреливали из всех видов оружия российские наемники.

Волонтеры 92 отдельной механизированной бригады, которые были рядом с воинами, учредили награду «Иловайский крест», и сегодня состоялась акция вручения.

140 бойцов, которые в составе 92-ї бригады прошли Иловайск, и чьи контакты, по словам волонтеров, удалось установить, получат кресты "Іловайськ 2014".

Шестнадцать из них – посмертно.