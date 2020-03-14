Как работает "Барабашово" в условиях карантина: проверка противоэпидемической комиссии

Городская противоэпидемическая комиссия сегодня, 14 марта, проверила, как работает в условиях карантина ТЦ «Барабашово». Вчера, когда рынок не работал, члены комиссии посмотрели, как дезинфицируют торговые площадки, а сегодня – как соблюдают профилактические меры на территории рынка. Члены комиссии пообщались с покупателями, продавцами, порекомендовали всем соблюдать масочный режим, ознакомились с тем, как дезинфицируют транспорт на въезде в торговый центр, а также проверили состояние санузлов.

Как сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова, в стационарных санузлах провели влажную уборку, там есть мыло и работают электросушки. Основное замечание касалось не чистоты, а контроля - в ТЦ должны вести журнал медосмотров, чтобы следить за состоянием здоровья продавцов.

«Важно не допустить больного человека в организованный коллектив. Если будет обеспечен медицинский фильтр всех торгующих в начале работы, то есть шансы, что инфекция не будет распространяться в торговом центре. Но сегодня я не увидела этих журналов. Там должны быть указаны Ф.И.О. человека, которого допускают к работе, и отметка о том, что он здоров», - объяснила Ирина Зубкова.

При этом она отметила, что человек, который носит маску, заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих.

Председатель временной комиссии, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что вчера на рынке провели хорошую санитарную уборку – все помыли и продезинфицировали. По ее словам, главная рекомендация администрации ТЦ «Барабашово» – отслеживать перемещение предпринимателей иностранного происхождения и контролировать их состояние здоровья.

Также вице-мэр попросила харьковчан соблюдать профилактические меры и временно ограничить пребывание в местах массового скопления.

«Сегодня сюда приехала семья покупать ребенку платье на майский выпускной. Самая большая проблема – недопонимание людьми ситуации, в которой мы находимся, что нас окружает огромный мир, пострадавший от этой инфекции. Людей на рынке достаточно много, количество машин на стоянках говорит само за себя. Ситуация, которая предусмотрена Кабмином, - больше 60 человек не собираться - здесь не соблюдается. На рынке 9 тыс. рабочих мест, и если на каждое рабочее место придет хотя бы один покупатель – это еще 9 тыс. человек. Мы как специалисты сферы здравоохранения, эпидемиологи должны сделать профессиональный вывод, чтобы защитить город от коронавируса. Важно, как мы встретим эту инфекцию - в одном месте в количестве 10 тыс. человек или в самоизоляции», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, что в состав временной комиссии по контролю за осуществлением противоэпидемических мероприятий на объектах города Харькова входят представители сферы здравоохранения, эпидемиологи, представители потребительского рынка. Они проверяют различные объекты с массовым пребыванием людей. Как сообщила Ирина Зубкова, комиссия осмотрела две торговые площадки на Салтовке, один из супермаркетов, КП «Подземный город», и эта работа продолжится согласно графику.