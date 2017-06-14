Как работает велопатруль в Харькове

Полицейский Богдан Гордиенко сегодня патрулирует парк Горького. Сменить патрульный автомобиль на двухколесный транспорт согласился этим летом. Признается: велосипед гораздо мобильнее и для здоровья полезно.

Богдан Гордиенко, инспектор патрульной полиции

Велосипедисты они всегда на виду, мы всегда ряди и готовы прийти на помощь. Всякие разные вопросы, начиная от того, куда там проехать, и как бы заканчивается тем, что всякие нарушение там, распития, мелкие хулиганства всякие.

Ежедневно в летний сезон на улицы Харькова выезжают 12 полицейских - велосипедистов. В основном их можно увидеть в зеленых зонах города - парках и скверах. Велосипеды у копов оборудованы спецсигналами, завидев нарушителя - могут включать специальную "велосирену"

Инспектор патрульной полиции Оксана Киселева в велопатруле уже второй год. Пересесть на велосипед решила еще прошлым летом, когда такое патрулирование копы организовали впервые в Харькове. Несмотря на 12-часовую смену девушка уверяет, что о своем решении не жалеет. Хотя и на отсутствие работы велокопы пожаловаться не могут.

Оксана Киселева, инспектор патрульной полиции

Даже в парке люди бывают подвыпившие, просят оказать помощь, утихомирить. Ситуация была в этом же парке. Человек закрылся в туалете, не хотел выходить, нас охрана позвала, мы вместе с охранником его выводили, помогали покинуть парк.

К патрульным на велосипедах харьковчане уже привыкли, некоторые даже не замечают. Но большинство относится позитивно.

Наталья, харьковчанка

Более маневренно, более оперативно могут реагировать на нарушения

Наталья, харьковчанка

Я не знаю, зачем они здесь нужны. Мы бываем в дневное время, здесь настолько тихо и спокойно, что абсолютно. Может, в вечернее они и нужны.

Охранять правопорядок на двух колесах патрульные будут до наступления холодов. Потом велокопы обратно сменят двухколесныйй транспорт на четырехколесный и пополнят пешие патрули.