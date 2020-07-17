Как раскрутить интернет-магазин в 2020 году: лайфхаки от экспертов®

Создать качественный и эффективный интернет-магазин можно самостоятельно на многочисленных конструкторах и готовых движках с минимальными правками. Но чтобы стать топом, красивого сайта и базовой оптимизации недостаточно.

По словам экспертов веб-студии Aweb - украинского лидера продвижения в сети, раскрутка интернет-магазина в 2020 году имеет ряд особенностей, не зная которые невозможно получить высокие позиции. Специалисты поделились несколькими лайфхаками, которые можно считать must-have для любого e-commerce проекта.

Комплексная внутренняя оптимизация

Основное внимание профессионалы рекомендуют уделить проработке внутренней структуры магазина и оптимизации его под запросы вашей ниши. Для этого следует провести ряд работ:

проанализировать тематику и конкурентов;

создать подробную структуру товаров и их характеристик;

найти и внедрить упущенные страницы;

собрать полное семантическое ядро и распределить запросы по готовой структуре сайта;

прописать индивидуальные мета-теги для каждой важной страницы в структуре;

подготовить уникальные SEO-описания для категорий сайта.

Кроме перечисленного, в процессе внутренней оптимизации нужно фиксировать и устранять технические проблемы с сайтом. В первую очередь,важно проверить работу через встроенный инструмент от Google PageSpeed Insights. Чтобы сайт легче и быстрее продвигался в поиске, он должен находиться в зеленой зоне. Гугл рекомендует, как устранить имеющиеся ошибки и в большинстве случаев они требуют всего пары часов работы опытного программиста.

Специалисты Aweb также советуют качественно выполнить базу по внутренней оптимизации:

сделать перелинковку;

устранить дубли контента;

закрыть битые ссылки;

прописать Alt всех картинок;

реализовать ЧПУ URL страниц;

составить качественный robots.txt.

Грамотная и безопасная внешняя оптимизация

Теперь переходим к работам по оптимизации внешнего ссылочного профиля. Несмотря на то, что представители Google и других поисковиков утверждают: ссылки сегодня не работают, опытные SEO-эксперты уверяют в обратном. Не работают “плохие” ссылки, полученные на биржах, арендные и другие форматы прямой манипуляции. А вечные ссылки в статьях и пресс-релизах, наоборот, помогают проекту двигаться.

Получить вечные ссылки можно 2 способами:

заказать публикацию в известном онлайн-СМИ;

запустить реальный интересный инфоповод, который вызовет волну перепостов и повторных публикаций.

Размещая ссылки, руководствуйтесь простым правилом: лучше меньше, но качественнее. Даже одна ссылка от авторитетного ресурса может продвинуть сайт в топ.

Работа с конверсией магазина

Уделите особое внимание тому, насколько качественно интернет-магазин конвертирует посетителей в покупателей. Если из 100 пользователей в итоге только один 1 покупает товар, значит, вы впустую теряете деньги и время. Немного поправив сайт, при том же трафике реально увеличить число заказов на 100-300%.

Чтобы поднять конверсию, эксперты рекомендуют:

сделать простой и понятный check-out;

улучшить навигацию по сайту, добавить интеллектуальный поиск;

внедрить онлайн-помощника и форму сбора контактов;

оптимизировать работу отдела продаж, разработать профессиональные скрипты для менеджеров.

Современное SEO для магазина – комплексный маркетинг, направленный на всестороннее развитие проекта. Только в этом случае удастся получить высокие результаты в поиске и надежное закрепление на долгий срок.