Как решить проблему свалок

Жители поселка Хроли годами страдают от того, что их населенный пункт окружают свалки.

Людмила Нестеренко, жительница Хролей:

Коли погода дуже жарка, да, прямо йде повітря таке, як згарище. І запах дуже неприємний. Просто-напросто отравляющєє.

Людмила Вол, жительница Хролей:

От, буквально два дня назад, я проснулась, вікна ж пооткривані. На вулиці жарко. Поселок увесь у диму. Це відкіля - с мусоркі. Воніща нєвозможная.

Услышать людей и помочь с решением проблемы приехал народный депутат от партии «Слуга Народа» Дмитрий Микиша. Вопросом свалки Дмитрий Микиша взялся заниматься лично и уже начал действовать на законодательном уровне.

Дмитрий Микиша, народный депутат, партия "Слуга Народа":

От наразі, відносно сміттєзвалища у першому читанні був прийнятий законопроект, як раз про управління відходами. Дуже важко він йшов. Ми розуміємо, що він зрушить з мертвої точки це питання по всій Україні. Проте це проблема зміттєзвалищ - вона комплексна для всієї нашої держави. Впевнений, що цей законопроект, коли ми його приймемо, зрушить питання з мертвої точки. Але ви повинні зрозуміти, що до другого читання це буде така величезна боротьба.

А еще, благодаря Дмитрию Микише, у жителей Хролей появился непосредственной помощник в решении их проблем - координатор по Роганской объединенной территориальной громаде Руслан Шелудько.

Руслан Шелудько, координатор команды Дмитрия Микиша по Роганской ОТГ:

В любе время дня і ночі я жду дзвінків. Ми будемо тільки раді це чути. Тому що чим більше буде в нас інформації, тим швидше ми зможемо виконати цю работу по сміттєзвалищу.