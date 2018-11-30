"Как рыба в воде": харьковские спортсмены учат плавать детей с особыми потребностями

Оп! И тепер плывем: левой, правой.

Сначала разминка - минут 15, только потом - в воду. занятия для детей с особыми потребностями, которые проводят харьковские спортсмены, длятся около часа. Пловцы тренируют дыхание, учат нырять и держаться на воде.

Давай так! Десять выдохов в воду. Я считаю. И раз, два, три...

Пятиклассник Климентий Лепетило начал тренироваться в бассейне в 7 лет, сейчас не представляет своей жизни без тренировок. Лучше всего, говорит, получается плавать вольным стилем. Уже стал призером детских соревнований.



Климентій, воспитанник харьковского интерната №12:

Ну я плаваю вольным стилем, вот так вот. Тут басейн побольше, тут много бассейнов, два бассейна, нормально.

Групповые занятия в бассейне для детей с особыми потребностями - часть большого социального проекта "Спорт - это жизнь". Некоторые из них, рассказывает синхронистка Екатерина Садурская, в воде чувствуют себя комфортно, другие - вовсе не умеют плавать или даже никогда не были в бассейне.

Екатерина Садурская, чемпионка Европы и мира по синхронному плаванью:

Для них это очень важный опыт, потом, когда они уже попадают на море, им уже есть с чем сравнивать, они знают, как себя вести. Тем более здесь они под присмотром. И мы их стараемся, если не профессионально, то хотя бы научиться выживать, потому что это необходимый жизненный навык - плавать.

В течение недели занятия с тренерами посетили больше 80 детей с особыми потребностями. Такие уроки плаванья для них очень важны, говорят воспитатели.

Нина Бардакова, воспитательница харьковского интерната №12:

Они ж все мышцы развивают, это сердечные и все что угодно, поэтому многие посещают. Сплачивает коллектив, конечно, дружнее, делятся. На соревнованиях занимают призовые места.

Самое главное, подчеркивают тренеры, убрать страх ребенка перед водой и затем, научив хорошо держаться на воде, можно совершенствовать навыки. Часто социальные проекты помогают найти талантливых пловцов, и, возможно, в будущем, чемпионов.

Андрей Зургалидзе, 5-кратный призер Дефлимпийских игр:

Открывается для детей какая-то возможность, они могут загореться, захотеть заниматься этим, но есть проблема такая, очень большая: у них нет возможности этим заниматься, самая большая проблема - сопровождение детей.

Именно сопровождение воспитанников интернатов и детских домов - основная проблема, над которой работают и харьковские спортсмены, и волонтеры, привлекая спонсоров. Ведь большинство семей, в которыъх есть малыши с особыми потребностями не могут себе позволить занятия разными видами спорта из-за недостатка средств или отсутствия специального транспорта.