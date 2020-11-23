Как сделать хороший антисептик своими руками ®

Нужно найти и купить качественные компоненты. Подготовить оборудование и тару. Затем смешать в правильной пропорции и разлить по бутылкам. И, самое главное − использовать как можно чаще. Чтобы защитить себя и близких от возможного заражения.

Подобрать компоненты

Согласно рецепту, предложенному ВОЗ, нам понадобится всего 4 компонента. Это этиловый спирт, вода дистиллированная, перекись водорода и глицерин. Ничего редкого, только вещества, доступные каждому и находящиеся в свободной продаже. Однако, покупать их нужно только в местах, заслуживающих доверия. Тут нельзя экономить на качестве.

Этанол можно брать любой марки. Хоть спирт медицинский, хоть "Экстра" или "Люкс", чаще используемые в алкогольной промышленности. Желательно, чтобы упаковка была заводская, а крепость − стандартная, 96,6%. Так вам удобнее будет считать пропорцию. Да и спирт в промышленной упаковке от 5 литров, как правило, лучше по качеству.

Перекись водорода − самая обычная, 3% раствор. Но помните, что в аптеках она продается только в маленьких упаковках и стоит очень дорого. Лучше поищите в интернет-магазинах. Достаточно взять 1 литр. Этого количества вам хватит надолго.

И с глицерином та же ситуация. Нам нужен самый обычный, 98% глицерин. Точно такой же используется и в медицине, и в косметической промышленности. Но маленькие баночки, предлагаемые в аптеках, стоят значительно дороже, чем литровая или пятилитровая тара у оптовых поставщиков. Вам понадобится совсем немного глицерина. Поэтому, в крайнем случае, можно взять и в аптеке.

Подготовить тару

Смешивать эти компоненты не так уж просто. Во-первых, спирт быстро испаряется, улетучивается. Во-вторых, неосторожное обращение с большим количеством этанола может привести к пожару. Поэтому убедитесь, что помещение у вас хорошо проветривается, тара, в которой будете смешивать, плотно закрывается.

Не забывайте также про лейку и мерные емкости. Еще до начала производства проверьте, все ли инструменты, выбранные вами, подходят. Например, вставляется ли лейка в горлышко тары для смешивания. И хватит ли ваших мерных емкостей для того, чтобы вместить все компоненты. И только после этого приступайте к работе.

Смешать в правильной пропорции

Нам нужно добиться получения 80% раствора этанола. Небольшое отклонение не будет критичным. ВОЗ рекомендует на 8,333 части спирта брать 1,105 части воды, 0,417 перекиси водорода и 0,145 глицерина.

Спирт − главный компонент. Перекись и глицерин − второстепенные. Но лучше использовать все, что советуют специалисты из ВОЗ.

Разлить по бутылкам

Сразу приготовьте тару, в которой вы будете хранить готовый антисептик. Советуем взять небольшие флаконы, объемом от 100 до 250 мл. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы несколько дней дезинфицировать свои руки после контакта с поверхностями, на которых может быть загрязнение.

Лучше купить такие флаконы в хозяйственном супермаркете. Главное, это убедиться, что пробка закрывается плотно. Что антисептик не прольется и не испарится.

Источник - https://spirt-opt.top