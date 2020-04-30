Как сделать предложение: три правила для тех, кто хочет поразить любимую ®

Есть мнение, что все девушки мечтают о красивом предложении руки и сердца. И отчасти это так — но важно учитывать, что у каждой свое понимание того, что такое красиво. Кому-то хочется эффектного праздника с большим количеством свидетелей — чтобы все смотрели на влюбленную пару и завидовали. А кто-то мечтает о трогательном моменте наедине, который запомнится на всю жизнь.

Выбирая кольцо для предложения в gold.ua, заранее подумайте, в какой обстановке вы будете его преподносить. А уж в самом интернет-магазине Gold.ua, работающем с доставкой по Украине, отыщется решение для любой пары.

Правило №1: не прогадать с форматом

Хорошо изучите привычки своей девушки, чтобы не разочаровать ее, организовав совершенно не то событие. Понаблюдайте, как и где она любит отдыхать, вспомните все ее любимые места. Не лишним будет заручиться поддержкой родственников и близких друзей — расспросите подруг, о каком предложении мечтает возлюбленная. Девушки часто делятся между собой мечтами и знают такие вещи друг о друге.

Не старайтесь поразить будущую невесту масштабом, дороговизной и другими вещами, которые можно реализовать за деньги. Даже если финансов достаточно, сконцентрируйтесь на эмоциях — их невозможно будет забыть всю жизнь. Подарите девушке полет на вертолете, посещение уникального места (путешествие), какой-то необычный мастер-класс или встречу с кумиром, о которой она давно мечтала. Лучше всего делать предложение именно на эмоциональном пике — тогда слезы счастья и заветное «да» вам точно обеспечены.

Правило №2: забудьте о банальных датах

Если вы планировали сделать предложение в ее день рождения, на 8 Марта, в Новый год, на 14 февраля или в годовщину отношений, лучше тут же забыть об этой идее. Обычно девушки, которые уже внутренне готовы к предложению, как раз и ожидают, что оно состоится в одну из перечисленных дат. Подсознательно это портит момент сюрприза — и событие получится не таким ярким, как могло бы быть.

Лучше выбирайте для этого дня совершенно неожиданное время, когда девушка точно не ожидает подобного шага — например, разгар сессии, время ремонта в квартире или любое другое время, когда ее внимание полностью занято другим делом. Поверьте, произведенный на нее эффект запомнится надолго.

Правило №3: позаботьтесь о лучшем кольце

Золотые помолвочные кольца бывают разными — вам же нужно выбрать одно, которое покорит сердце избранницы раз и навсегда. Вот несколько вариантов:

Безупречная классика: белое или желтое золото и прозрачный камень.

Колечко с россыпью вставок — прозрачных или цветных.

Изделие с интересным ажурным узором или гравировкой.

Украшение необычной формы — с изображением сердца, цветка, какого-то животного или другого символа. Но важно, чтобы оно не выглядело детским или слишком мультяшным.

Как правило, кольца для предложения помогают выбирать близкие подруги или родственницы будущей невесты — они хорошо знают, чему она обрадуется. Если же у вас нет помощников и никаких идей, остановитесь на классическом варианте — но не скупитесь на хороший камень.

Подходящие золотые обручальные кольца вы найдете в магазине Gold.ua — на площадке большой выбор ювелирных изделий на любой кошелек. В ассортименте есть колечки и для скромного предложения, и для масштабного события, которое призвано поразить всех знакомых. Остается только определиться с форматом, сделать заказ украшения и приготовить своей любимой настоящий праздник.