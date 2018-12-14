Как себя чувствуют харьковские "чернобыльцы"

Сегодня день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения имеет непосредственное отношение к "чернобыльцам". В этом заведении сейчас идут ремонтные работы.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения является главной на Харьковщине больницей для чернобыльцев. И, фактически, со времен чернобыльской катастрофы здесь не было ни одного капитального ремонта.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

25 років ця лікарня не бачила ремонту. Сьогодні вже відремонтованій дах, відремонтовані інженерні комуникації. Вже на завершальному етапі діагностичне відділення, фізіотерапевтичне відділення та операційне відділення. Замінюються вікна, замінюются санузли. Ми й подальше будемо виділяти кошти, щоб комплексно підіти до ремонту цієї лікарні.

Губернатор посетила это заведение вместе с представителями чернобыльских организаций области и ознакомилась с ходом ремонтных работ, которые фактически вышли на финишную прямую.

Ирина Пирогова, и.о. директора областного диспансера радиационной защиты населения:

В этом году мы получили от европейского инвестиционного банка и областного бюджета почти 9,7 млн. гривен. Ремонтные работы начались с августа. И, вот, сейчас, конец декабря - мы практически подходим к завершению.

Юлия Светличная поблагодарила чернобыльцев за активное сотрудничество с ХОГА, в том числе и по проведению ремонта в диспансере радиационной защиты и передала больнице новейшее оборудование.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Окрім ремонту цієї профільної лікарні ми виділяємо фінансування із обласного бюджету не те, щоб забезпечувати лікування пільгове чорнобильців, на те, щоб забезпечувати санаторно-курортне лікування. Також виплачуємо фінансування - одноразову допомогу до днів Чорнобиля. І в цілому, якщо брати фінансування на одного чорнобильця в Україні, Харківська область знаходиться одна із найперших.

Также сегодня на Харьковщине почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В традиционном возложении цветов к памятному знаку жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке приняли участие чернобыльцы, представители общественных организаций и руководство области.