Как школьники на учет становились

Рівняйсь! Струнко! Рівняння на середину!

В военкомат будущие защитники прибыли в сопровождении преподавателя. В 150-й школе парней, которым исполняется в этом году 17 лет – девятеро. Все они должны стать на военный учет. К приписной кампании в учебном заведении готовились заранее. Пообщались с ребятами и их родителями. Сейчас же – инструктаж от представителей военного комиссариата.

Андрей Лоскутов, преподаватель "Захисту вітчизни" школы №150

Кроме тех документов, которые были необходимы, которые здесь проходят, однозначно они получили из школы все медицинские карты. Прошли анализы, сдали кардиограмму, дальше уже врачи будут здесь решать. Но так как они были в детской поликлинике до этого, им только 16 лет. Здесь требования немножко выше.

Приписная кампания началась с 1 января. И в военкоматы активно ребята пошли на этой неделе - после каникул. Сейчас должны пройти медосмотр. Своей очереди ждут под дверью. Обследование проходят у лора, невропатолога, хирурга, психиатра, окулиста, терапевта и стоматолога.

Перемеряем тебе давление.

Ученик 47-й гимназии Александр Хрешков к терапевту пришел уже во второй раз. Сначала врачи заподозрили у парня врожденный порок сердца. Но новые исследования предыдущего диагноза не подтвердили. Так что парень сможет послужить в армии. Но дальнейшую карьеру Александр не связывает с армией.

Александр Хрешков, приписник

Планирую поступать в университет. - Какой? - Еще не выбрал. Но куда-то не знаю еще.

Вопрос годности юношей к военной службы решает комиссия, в состав которой кроме военных входят врачи. Больше всего у молодежи выявляют пороки зрения и хребта, проблемы с сердцем и кишечником. Однако не все болезни, говорят медики, лишают обязанности служить. В основном все зависит от степени тяжести заболевания.

Валентина Красько, терапевт

Вот сахарный диабет - конечно мальчик не годен. Или врожденный порок сердца - оперированный порок сердца, мы тоже считаем его не годным. А в остальном мы смотрим - или временно не годен, дается отсрочка для лечения и наблюдения.

В приписной кампании участвуют и девушки. Это - необходимость в случае, если женщина решила поступать в военный ВУЗ. Харьковчанка Алена Шеремет мечтает про карьеру военного специалиста по кибербезопасности. Поступать будет в университет воздушных сил имени Кожедуба.

Алена Шеремет, приписник

Более для девочек подходит, чтоб нигде не бегать не прыгать. Очень много знакомых закончили этот университет, очень хвалят. И решила, почему бы нет, захотелось в наше время стать военной.

На Харьковщине в этом году должны стать на военный учет более семи тысяч юношей. Это чуть менее чем в том году. Непригодными к службе в основном признают только процентов десять, говорят в военкомате. И сообщают – отсутствие приписки может обернуться админнаказанием.

Александр Томашевский, заместитель областного комиссара

Стаття адміністративного кодексу України - це 211, прим. 1 Це один неоподаткований мінімум громадян накладується штраф. Якщо призовник у встановлені терміни не пройде приписку до призовної дільниці, не стане на військовий облік, в подальшому це йому загрожує - це реєстрація, перереєстрація за місцем проживання. Документи приймаються у вищі навчальні заклади тільки при наявності у приписника призовного свідоцтва, якщо він визнаний придатним до військової служби, а якщо непридатний до військової служби, - це військовий квиток.

Чтобы подать документы у парней есть время до 31 марта.

Приписать, говорят в военкомате, готовы и на протяжении года, если по каким-то причинам ребята опоздают.