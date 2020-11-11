Как сознательный бизнес снижает риск инфицирования при пандемии коронавруса

Жизнь при пандемии коронавируса диктует определенные ограничения и меры безопасности. Особенно для того бизнеса, где почти невозможно избежать человеческого общения.

Компания "Новая Почта" с начала карантина ввела специальную должность администратора. При этом появилась возможность приема клентов на улице, не заходя в отделение. В таком случае обслуживание проходит через онлайн-приложение.

Алла, посетительница "Новой почты":

Ну конечно, удобно. Вынесли. Отдали. Вот, все удаленно. Конечно, все замечательно. Если еще и оплачено, то все хорошо.

Сейчас это нововведение масштабируется по всей стране - 840 администраторов отделений в крупных городах. За это время они обслужили более двух миллионов клиентов. А еще увеличилось количество бесконтакные услуг: это зоны самообслуживания без контакта с операторами, создание накладных в мобильном приложении, бесконтакная курьерская доставка, почтоматы у продуктовых магазинов. С помощью приложения Дія или ID-паспорта можно идентифицироваться и забрать посылку за 15 секунд. В отделениях происходит постоянная влажная уборка и дезинфекция всех поверхностей. У сотрудников защитные маски и перчатки, которые они меняют каждые два-три часа. А клиенты допускаются в помещение только в защитных масках. При этом сотрудники максимально заботятся об их безопасности. Именно так компания "Новая почта" делает безопасным пространство для клиентов и сотрудников.

Роман Коваленко, руководитель отделения №22:

Зараз клієнтів максимально переводимо на самообслуговування, щоб клієнт не очикував в черзі, тобто менше контакта.

Обрабатываются даже ручки после каждого использования, а также размещены антисептики в клиентской зоне.

Лариса, посетительница "Новой почты":

Я вообще довольна очень "Новой почтой". Все хорошо. Дистанция соблюдается. В масках заходят. Без макси зайти невозможно. Антисептик есть. Все есть.

Владислава, посетительница "Новой почты":