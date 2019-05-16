Как стать байкером: чек-лист для тех, кто купил мотоцикл®

Мотоцикл – мечта и страсть многих людей. Одни выбирают вариант для скоростных заездов по шоссе, другие отдают предпочтение раллийным мотоциклам, на которых можно ездить по пересеченной местности. Третьи становятся настоящими фанатами мототехники и максимально тюнингуют “железного коня”. Таких людей называют байкерами и внешний вид их мотоциклов действительно поражает разнообразием и уникальностью.

Но всех ценителей мотоциклов объединяет одно – они используют специальную экипировку. Без нее ездить на мотоцикле смертельно опасно. Как правильно выбрать экипировку для байкера? Об этом сегодня поговорим.

Необходимая экипировка для мотоциклиста

Какая одежда и мотоэкипировка важны для мотоциклиста-новичка? Специалисты в области экипировки и тюнинга из интернет-магазина Motostyle.ua., к которым мы обратились за комментарием, рекомендовали следующий начальный набор:

специальные мотоштаны;

практичная и удобная мотокуртка;

мото перчатки;

подшлемник, термобелье.

“Такая специальная одежда позволит комфортно и максимально безопасно передвигаться на мотоцикле. Быстрая езда на открытом транспорте способствует сильному переохлаждению организма даже в летнее время. Поэтому важно, чтобы все участки тела были закрыты. Плюс, прочный материал, из которого сделана верхняя одежда для мотоциклистов, отлично защищает от ссадин и порезов в случае падения. Это важно, поскольку трение об асфальт может нанести серьезные увечья и просто само по себе очень болезненно”, - отметили в Motostyle.ua.

Как правильно выбрать мотоциклетный шлем

Выбирая мотоцикл в качестве средства передвижения, важно понимать: риск попасть в ДТП с летальным исходом на нем гораздо выше, чем на автомобиле. По статистике, самая уязвимая часть тела мотоциклиста - голова, поэтому к ее защите следует подойти основательно. Прежде всего, специалисты Motostyle.ua рекомендуют купить шлем, полностью отвечающим вашим потребностям. Общая классификация шлемов выглядит так:

интеграл – монолитный со всех сторон шлем с откидным стеклом. Этот вариант подойдет любителям высоких скоростей;

модуляр – вариант с откидывающимся подбородком. Отличный выбор для любителей туристических поездок и байкеров;

открытый – самый простой и удобный вариант с открытым подбородком. Идеальный выбор для тех, кто передвигается в городе на невысоких скоростях;

кроссовый – оптимальный выбор для любителей мотокросса. Эндуро и заездов по пересеченке.

“Кроме форм-фактора, при выборе шлема обратите внимание на его размер. Важно, чтобы защита плотно сидела на голове и не создавала дискомфорт при длительном ношении”, - пояснили в Мотостайл.

Запчасти для тюнинга

Байкер без тюнингованного мотоцикла не байкер. Кареты на двух колесах, которые часто встречаются в городе, нельзя купить в обычном магазине. Каждый такой мотоцикл – уникальное творение, в котором реализована индивидуальность конкретного человека. Подбирать необходимые запчасти для мотоцикла удобнее всего через Интернет. Это быстрее и, чаще всего, более выгодно, чем покупать их на рынке.

Да, байкером человека делает не экипировка. Байкер - это состояние души. Однако, любой опытный мотогонщик вам скажет - пренебрегать качественной амуницией нельзя ни в коем случае. Именно она в ответственный момент спасает жизнь на дороге.