Как уберечь свои квартиры от грабителей

С начала года группами реагирования задержано 480 подозреваемых - отчитываются в управлении. Однако, количество попыток квартирных краж не только в Харькове, но и по Украине в целом продолжает расти с каждым годом, рассказывает начальник управления полиции охраны Дмитрий Косинов, а злоумышленники становятся изобретательней и хитрее. Ломают двери, вскрывают замки, отжимают стеклопакеты в окнах. Будущую жертву квартирные воры тоже выбирают не случайным образом.

Дмитрий Косинов, нач. УПО Хар. обл.

Как правило ж отслеживают человека, которые на машинке. Одет более-менее хорошо. Ну, стали за ним на улице увидели куда зашел. В следующий раз уже где его там увидели один поднялся наверх, вот увидели в какую он зашел квартиру, посмотрели, всё. А следующий там день.ю или когда уже пришли стали. Отсекли. Взлом замка.

При задержании таких воров в ходе допросов и проверок, как правило, говорят правоохранители, всплывает связь с рядом подобных инцидентов. Вторая категория любителей легкой наживы - это граждане, ведущие асоциальный образ жизни: алкоголики, наркоманы, бездомные или лица уже имевшие проблемы с законом. Для них ценна любая вещь, за которую в ломбарде или у перекупщиков удастся выручить хотя бы несколько сотен гривен. По мнению специалистов решетки, кодовые двери и другие средства защиты не могут настолько эффективно отпугивать профессиональных домушников, как сигнализация. При срабатывании датчика движения, вскрытии окон или двери сигнал моментально поступает на пульт оператора, который и направляет по адресу ближайшую машину.

Лариса Масловская-Корчуганова, зам. нач. отд. технической службы УПО Хар. обл.

Мы находимся в данный момент в операционном зале пульта где находятся также дежурные пульты управления, которые в настоящий момент принимают сигналы "тревога" со всех охраняемых помещений, оборудованных охранной сигнализацией квартирах и объектах. Время прибытия группы задержания от 5 до 7 минут, ночью естественно быстрее.

Но для большинства граждан сигнализация весьма дорогое удовольствие - минимальный пакет установки системы охраны обойдется около 6 тысяч, а последующий ежемесячный платеж стартует от 200 гривен. Поэтому жителям многоэтажек и частных домов стоит самим обращать внимание на подозрительных людей, не лишним будет вызвать и полицию для проверки их документов.