Как удобно оформить загранпаспорт

Проспект Московский 137 Универмаг "Харьков". Третий этаж. По этому адресу сегодня открылся второй в Харькове Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Чтобы в конце концов убрать очереди и улучшить условия обслуживания граждан Государственное предприятие "Документ" решило открыть еще один современный центр.

Богдан Майборода, инспектор центра обслуживания граждан:

В нашем центре находится 15 специально оборудованных мест, где принимают граждан на оформление загранпаспортов Украины, и для оформления ID-карточек для тех, кто зарегистрирован в Московском и Основянском районах.

Итак, оформление загранпаспорта, теперь займет не более 15 минут. После чего останется только прийти в запланированную дату и забрать заказанный документ, который открывает возможность путешествовать миром.

Татьяна, юрист:

Оформление было очень приятным. Персонал был вежлив. Все быстро оформили. Мне понравилось.

Ежедневно здесь готовы принимать более 400 человек. Для детей, в случае необходимости, предусмотрена детская площадка. Работает "Паспортный сервис" в универмаге "Харьков" с 9:00 до 18:00 с выходным в воскресенье.