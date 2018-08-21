Как удобно оформить загранпаспорт

21 августа 2018 г. 16:41
66 просмотров

Проспект Московский 137 Универмаг "Харьков". Третий этаж. По этому адресу сегодня открылся второй в Харькове Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Чтобы в конце концов убрать очереди и улучшить условия обслуживания граждан Государственное предприятие "Документ" решило открыть еще один современный центр.

Богдан Майборода, инспектор центра обслуживания граждан:

В нашем центре находится 15 специально оборудованных мест, где принимают граждан на оформление загранпаспортов Украины, и для оформления ID-карточек для тех, кто зарегистрирован в Московском и Основянском районах.

Итак, оформление загранпаспорта, теперь займет не более 15 минут. После чего останется только прийти в запланированную дату и забрать заказанный документ, который открывает возможность путешествовать миром.

Татьяна, юрист:

Оформление было очень приятным. Персонал был вежлив. Все быстро оформили. Мне понравилось.

Ежедневно здесь готовы принимать более 400 человек. Для детей, в случае необходимости, предусмотрена детская площадка. Работает "Паспортный сервис" в универмаге "Харьков" с 9:00 до 18:00 с выходным в воскресенье.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.