Как уличить партнера в неверности®

Доверие – это основа здоровых отношений. Но если вы все-таки чувствуете, что любимый человек обманывает, а доказать не можете – самое время обратиться за помощью к профессиональному детективу или проверить «вторую половинку» на детекторе лжи.

Признаки того, что супруг врет

Человек изменяет по разным причинам: из-за скуки, под влиянием алкоголя, назло или из-за мимолетного увлечения. Но мало кто признается в интрижке на стороне или случайной связи, боясь ранить партнера. Главное, чтобы вы не «параноили» зря, истощая нервную систему по пустякам.

Об измене могут свидетельствовать такие признаки поведения человека:

1. Задерживается на работе, исчезает на выходных потрудиться в офисе и часто ездит в командировки (а возвращается отдохнувшим).

2. Если вы ведете общий семейный бюджет, то можете заметить, что размер зарплаты партнера не увеличился, а стал даже меньше. Или деньги деваются непонятно куда.

3. Резко меняется стиль одежды или становится нарочито опрятным.

4. Человек начинает заботиться о здоровье и фигуре. Например, записался в тренажерный зал, причем ранее приверженности к ЗОЖ не было.

5. Отстранен от решения семейных вопросов или, наоборот, слишком участлив (если не наблюдалось ранее).

6. Резко пропал сексуальный интерес. Или же наоборот – появляются новые «умения» и предпочтения в интимной жизни.

7. Партнер становится скрытным: прячет телефон, ставит пароль на ноутбук. Или говорит, что был в магазине, а знакомые говорят обратное.

8. Появились заболевания, передающиеся половым путем.

9. Запах женских духов может остаться на одежде при невинных дружеских объятиях. Но если вы заметили этот запах на груди или спине, то пришло время бить тревогу.

Как проверить супруга на верность

Если догадки и даже явные признаки измен есть, но доказательств нет, существуют способы проверить свою теорию:

Услуги детектива в Киеве. В частности, такой деятельностью занимается Центральное бюро расследований и безопасности, которое также предлагает расследования информационных преступлений, частный поиск мошенников и пр. Перед слежкой детектив подготавливается, изучая распорядок дня и привычки объекта. После проделанной работы сообщает информацию заказчику, то есть вам.

Детектор Лжи Киев. Тестирование можно пройти в офисе компании Lie Detection Group. Для этого нужно только уговорить вторую половинку прийти и потратить два-три часа. Механизм действия полиграфа такой: на проверяемого устанавливаются датчики, которые отслеживают пульс. «Подопытный кролик» отвечает на заранее подготовленные вопросы только «да» или «нет» (для верности один и тот же вопрос специалист задает несколько раз). Программа и опытный полиграфолог анализируют полученные результаты. Отчет вы получаете на следующий день.

Устройства для отслеживания места нахождения объекта и прослушивания. Установите жучок в машину или сумку супруга и можете наблюдать, как в течение дня он передвигается и что говорит.

Если телефон или ноутбук не защищен паролем, то можно прочитать сообщения. Либо подобрать пароль с помощью программ.

Прежде чем предпринимать попытки уличения во лжи, учтите, что это «минус в карму». И если окажется, что вы зря сомневались в благоверном, пострадает исключительно ваша совесть.