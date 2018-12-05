Как узаконить “евробляху” и не заплатить лишнего? Инструкция растаможки в деталях ®

В Украине 25 ноября вступили в силу новые правила растаможки автомобилей иностранной регистрации. Однако далеко не все владельцы машин с еврономерами торопятся оформлять их. На примере литовского авто блогер Александр Куницкий (zpsanek) показал, насколько проблематично оформить самостоятельно “легковушку”, рассказал, какова цена легализации автомобиля и кому ни в коем случае не нужно платить.

После вступления в силу законов о “евробляхах” нашлось немало желающих нажиться на водителях автомобилей иностранной регистрации. Находчивые украинцы предлагают услуги по поиску владельцев машин в стране регистрации, а также подготовку необходимых документов за определенную сумму.

Не вестись на заманчивые предложения советуют эксперты и автоблогер Александр Куницкий (zpsanek), который на собственном примере показал, как оформить “легковушку” на еврономерах самостоятельно.

Никакой “головной евроболи”

Все не так сложно, как кажется на первый взгляд, говорит Александр. Вместе со своим другом — владельцем “евробляхи” — он оформил автомобиль из Литвы: был собран необходимый пакет документов и написано заявление. После этого осталось заполнить декларацию и отправиться на таможенный пост в Харькове. Так, ввезенную несколько лет назад Acura TSX 2006 года выпуска с объемом двигателя 2,4 литра легализовали. Таможенные эксперты оценили автомобиль в 122635 грн, из которых был уплачен налог на сумму 64000 грн.

С чего начать переоформление авто иностранной регистрации, куда идти и сколько платить — подробно в видео zpsanek.