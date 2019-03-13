Как в Харьков привезли Томос и кто первый его увидел - репортаж АТН

Помилуй мене Боже, помилуй мене…

Больничная часовня заполнена полностью. Службу по поводу предоставления Томоса Украине и его появления в Харькове в военном госпитале проводит епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан. Священнослужитель уверен: представлять Томос надо именно в воинских частях и госпиталях, с этого надо начинать, а потом ехать приходами:

Митрофан, владыка Харьковский и Богодуховский

Це хлопці, які захищають нашу державу, захищають наше мирне небо, завдякуючи насамперед і їм ми отримали цей Томос. Тому що війна в Україні, і світове православ'я, і сам Вселенський патріарх побачив, з ким ми воюємо, що Росія нас не хоче відпускати. І через церкву також не хоче відпускати

Солдат срочной службы Артур Арнаутов признается, что был далек от веры. В 2014 году еще школьником попал на Майдан, и во время столкновений были моменты, в которых его жизнь висела на волоске, признается Артур. Поэтому теперь он считает себя верующим, и когда узнал, что в больницу привезут Томос - пришел на службу:

Артур Арнаутов, солдат срочной службы

Я вообще не верил, что возможно получение Томоса - в такой ситуации, когда страна-агрессор любыми способами пыталась искоренить наши попытки, попытки нашей церкви стать независимой, пыталась ущемлять права, - это, правда, было сюрпризом. Я надеюсь, что это не станет очередной пиар-акцией определенных людей, которые будут нести ее как жест доброй воли со своей стороны

Художник Дмитрий Тарабан, который расписывал иконы в храме, два месяца приходил сюда и самостоятельно воспроизводил образы святых. Андрей Первозванный - его первая икона, во время росписи он общался с бойцами, прислушивался к их советам и сейчас может гордиться своими работами:

Дмитрий Тарабан, иконописец

Ну, а Иоанн Богослов, он мне просто нравится, как он понимал Иисуса Христа, говорит, что самое главное – это любовь друг к другу, потому он мне по душе

За несколько дней копию Томоса увидят курсанты и преподаватели танкового института и других военных вузов Харькова.