 

Как в Харькове ко Дню танкистов подготовились

07 сентября 2019 г. 12:50
Автор: Наталья Белокудря
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По случаю профессионального праздника Дня танкистов, который в Украине празднуют во второе воскресенье сентября, в Харькове прошли праздничные мероприятия.

В институте танковых войск состоялся митинг и построение курсантов, офицеров и преподавателей.

Начали мероприятия с возложения цветов к монументу воинам-танкистам.

Потом была минута молчания по погибшим воинам и церемония награждения государственными отличиями лучших сотрудников военного Вуза.

Впервые профессия танкиста перестала быть "мужской" – в Военном институте танковых войск позволили учиться девушкам. Их четверо, и они уже примерили военную форму, произнесли слова присяги и прошли курс молодого бойца.

 

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