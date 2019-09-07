Как в Харькове ко Дню танкистов подготовились

По случаю профессионального праздника Дня танкистов, который в Украине празднуют во второе воскресенье сентября, в Харькове прошли праздничные мероприятия.

В институте танковых войск состоялся митинг и построение курсантов, офицеров и преподавателей.

Начали мероприятия с возложения цветов к монументу воинам-танкистам.

Потом была минута молчания по погибшим воинам и церемония награждения государственными отличиями лучших сотрудников военного Вуза.

Впервые профессия танкиста перестала быть "мужской" – в Военном институте танковых войск позволили учиться девушкам. Их четверо, и они уже примерили военную форму, произнесли слова присяги и прошли курс молодого бойца.