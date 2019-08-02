 

Как в Харькове отмечали несуществующий праздник – «День ВДВ»

02 августа 2019 г. 20:57
Автор: Кристина Асыка
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Алексей отмечает день ВДВ два раза в год. Сегодня - по уже старой традиции, а затем - 21 ноября. Имеет два берета - голубой и цвета «maroon» - бордовый. Его носят военные в странах НАТО.

Алексей, курсант

Там есть свои традиции, здесь свои традиции. Этот праздник только зарождается. Во-первых - другая форма одежды. Это всё зарождалось. Это большая история. Я считаю, надо это чтить. Без купаний, без пьянствования. Чисто одеть свою форму и просто пройтись

В 2017 году решением Президента день десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины начали праздновать 21 ноября. Изменили также и цвет беретов - они символизируют пролитую кровь.
Андрей Прохоров, десантник 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сам участвовал в антитеррористической операции на востоке. Но менять привычных традиций не хочет.

Андрей Прохоров, десантник

Мы считаем, этот день - погибшим в Афганистане, всем нам, погибшим десантникам, всех участвующих в горячих точках. Мы бы хотели, чтоб нам этот праздник оставили в Украине. Я понимаю, что в России он остается, но в Украине тоже много служащих, которые воевали и защищали Украину и там СССР

Андрей говорит, большинство сослуживцев разделяют его мнение. Но все равно сегодня мужчин в голубых беретах и полосатых майках на улицах Харькова было немного. Обошлось и без традиционных заплывов в фонтанах и других не менее важных ритуалов. Десантник Андрей говорит: большая часть молодежи от таких традиций празднования уже отошла.

Андрей, десантник

Ну, конечно, за культурный. Лучше спорт. Это стереотипы - бутылки, что оно вообще означает, фонтаны.. Может, кому-то холодно или жарко - я это не знаю. И товарищи мои тоже такие точно

Теперь - по новым традициям - 2 августа считается днем памяти погибших украинских десантников, отдавших свою жизнь борьбе с террористическими группировками на Донбассе.
 

Видео: 

Как в Харькове отмечали несуществующий праздник – «День ВДВ» 02.08.19

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