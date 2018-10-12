Как в Харькове отметят День Защитника Украины?

Как сообщает пресс-служба ХОГА, о том, как будут отмечать День защитника Украины в регионе, рассказал сегодня, 12 октября, военный комиссар Харьковского военного комиссариата Юрий Калгушкин.
Праздник на площади Свободы начнется 14 октября в 8:50. Выставка техники и вооружения будет работать с 13 до 15 октября. Задействованы почти все виды военной техники (по одной единице каждой) воинских частей, расположенных на территории Харьковского гарнизона.
Кроме того, на празднике будет вживую транслироваться действо на Софиевской площади и выступление Президента Украины.