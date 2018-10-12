Как в Харькове отметят День Защитника Украины?

Как сообщает пресс-служба ХОГА, о том, как будут отмечать День защитника Украины в регионе, рассказал сегодня, 12 октября, военный комиссар Харьковского военного комиссариата Юрий Калгушкин.

По его словам, 14 октября на площади Свободы состоится демонстрация военной техники, вооружения и показательные выступления специальных подразделений воинских частей. Клятву на верность Украине дадут ученики лицеев и кадетского корпуса. Также состоятся выступления военных оркестров гарнизона, концерт Большого слобожанского академического ансамбля песни и танца, концерты художественных любительских коллективов вузов и показательные выступления спортсменов.