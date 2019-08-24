Как в Харькове присоединились к акции "100 колоколов"

Несколько тысяч человек пришли на площадь Конституции в Харькове, чтобы принять участие в церемонии возложения цветов по случаю Дня Независимости Украины.

В возложении цветов к монументу приняли участие воины ООС и участники АТО, общественные активисты, волонтеры, жители Харькова и области. На несколько минут все собравшиеся погрузились в молчание и присоединились к всеукраинской акции «Сто колоколов» - сто ударов колокола прозвучали в память о Небесной Сотне.

Чуть позже, вечером, с площади Конституции будет стартовать марш Независимости, который соберет воинов и ветеранов войны на Донбассе.

Как рассказали организаторы, участники шествия пройдутся по главной улице города, с национальными флагами. Предполагается, что их будет не более 200 человек, форма одежды - камуфляж, но с боевыми наградами.