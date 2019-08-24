 

Как в Харькове присоединились к акции "100 колоколов"

24 августа 2019 г. 12:39
Автор: Наталья Белокудря
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Несколько тысяч человек пришли на площадь Конституции в Харькове, чтобы  принять участие в церемонии возложения цветов  по случаю Дня Независимости Украины.

В возложении цветов к монументу  приняли участие воины ООС и участники АТО, общественные активисты, волонтеры, жители Харькова и области. На несколько минут все собравшиеся погрузились в молчание и присоединились к всеукраинской акции «Сто колоколов» - сто ударов колокола прозвучали в память о Небесной Сотне.

Чуть позже, вечером, с площади Конституции будет стартовать марш Независимости, который соберет воинов  и ветеранов войны на Донбассе.

Как рассказали организаторы,  участники шествия пройдутся по главной улице города, с национальными флагами. Предполагается, что их будет не более 200 человек, форма одежды - камуфляж, но с боевыми наградами.

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