Как в Харькове прошел День памяти и примирения

Торжественный салют и возложение цветов к монументу Родины-Матери в Лесопарке. В Харькове начинается ряд мероприятий в честь победы над фашизмом. Среди присутствующих ветеранов Второй мировой войны немного, это уже очень пожилые люди и им трудно выдерживать нагрузки. Студент колледжа Никита Нейман, уверяет, приехал сюда по собственной воле, для него эти дни важны, чтобы помнить и не забывать. Он сам интересуется историей, также много рассказывают преподаватели.

Никита Нейман, студент:

День примирения, как мы знаем, в ночь с 8 на 9 мая Гитлер подписал капитуляцию Германии. То есть, у нас празднуют день Победы 9 мая, в Европе 8-го, но у нас это как день примирения, как конец войны. Поэтому мы всегда приходим на эти мероприятия, отмечаем в кругу семьи, и я считаю, смотрите сколько людей, это здорово.

По данным департамента социальной защиты, на Харьковщине проживают 1763 ветерана, которые непосредственно участвовали в боевых действиях Второй мировой войны. 956 проживают в Харькове, остальные - в городах и селах области. Людмила Белова, дочь ветерана Второй мировой войны, говорит - ее отец никогда при жизни не рассказывал о подробностях войны, как бы она ни расспрашивала. Только сейчас женщина поняла, почему он молчал.

Людмила Белова, участница акции «Ніколи знову»:

Відверто кажучи, день непростий такий, да, і я з минулого віку, і я пaм'ятаю, як святкували 9 травня. Мій батько був учасником війни і інвалідом, і він дуже стримано сприймав це свято, може в той час я цього не розуміла, як то кажуть, і дуже не любив розповідати, дуже не любив,- єдине, що він казав, війна була такою, як про неї пишуть.

В голове колонны идут военные - ветераны войны на Донбассе. Их флаг единственный, кроме желто-голубого, развевается среди людской толпы. Бойцы говорят, 8 мая - это день почтения всем погибшим, всем воинам - украинцам, которые отдали свою жизнь во время войн на нашей земле.

Павел Федоров, председатель союза ветеранов АТО:

Мы сейчас вспоминаем не только Вторую мировую войну, мы вспоминаем героїв УПА, кто-то к ним относится хорошо, кто-то плохо, но это наша история и мы их вспоминаем, кто-то вспоминає воинов советской армии, тоже пришла война в дом, и реагировать нужно было однозначно. И говорить о том, что здесь стоят мои товарищи, у которых деды, прадеды, участники Второй мировой, говорить, что они Иваны, юродства не помнящие, так тоже нельзя, вся война, которая прошла на нашей территории, она оставила отпечаток.

Всего на Харьковщине около 55 тысяч ветеранов. К ним относятся участники боевых действий (в том числе участники АТО (ООС), лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей умерших ветеранов, жертвы нацистских преследований (на учете их 89), пострадавшие участники Революции Достоинства.