 

Как в Харькове прошел День памяти погибших защитников Украины

29 августа 2019 г. 11:45
Автор: Наталья Белокудря
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В Харькове впервые отметили на официальном уровне День памяти защитников, погибших за независимость и целостность Украины.

Участники памятной акции собрались у подножия памятника Шевченко – это символичное место, где произошло много событий, связанных с отстаиванием независимости города.

Началось все с минуты молчания.

Родные бойцов держали портреты участников боевых действий, которые отдали свои жизни за Украину.

С начала боевых действий на Донбассе на данный момент погибли уже более двухсот харьковчан, большинство из них похоронены на Аллее Славы в Харькове – специальном месте, где хоронят участников боевых действий.

Туда после окончания церемонии поехали родственники погибших, ветераны и волонтеры.

 

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