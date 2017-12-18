Как влияет дождливая погода на новогоднее настроение харьковчан? Чего ждать от погоды дальше

Денис и Анна прогуливаются площадью Свободы с маленькой Софией. Говорят, приехали показать девочке зимний городок и елку. И добавляют, что с нетерпением ждут завтрашнего открытия главной новогодней красавицы города. Удовольствие от прогулки портит только дождь, говорит Денис, но новогоднее настроение все равно присутствует.

Денис

Новый год я собираюсь праздновать с семьей, со своей маленькой дочкой, с родителями. Отдыхать в семейном кругу, как говорится. А что вы думаете про погоду?- На данный момент ужасно. Хотелось бы снежок.

А вот Анна уже сейчас планирует все детали новогоднего вечера. И, как настоящая хозяйка, начала с приготовления. В этом году придется тратиться больше, чем в прошлом, говорит женщина. Но несмотря на подорожание продуктов от любимых блюд отказываться женщина не планирует.

Анна

В районе двух тысяч, наверное, может больше.- Что, по Вашему мнению, обязательно долино быть на новогоднем столе?- Шампанское. Мы планируем, уточку зажарить, икра, ну… как всегда.

Наталья

Сколько планируете потратить на новогодний стол?- Ну, думаем, в этом году, не сильно много… гривень 700 где-то, не более.

Тратить на новогодние лакомства опрошенные харьковчане планируют от 500 до 4000 гривен. В первую очередь на столе должны быть мандарины и шампанское, отмечают они. Но больше всего хочется, чтобы шел снег, говорит Олег. Он в праздничную ночь будет работать, и кружение снежинок могло бы добавить новогоднего настроения мужчине.

Олег

Друзья придут сюда. – А новогоднее настроение есть? - Нормальное, погоды только нет, а настроение хорошее

Декабрь обещает быть теплым до самого праздника, говорят синоптики. В основном сохранится плюсовая температура. Небольшое похолодание ожидается только в период с 20 по 25 декабря, тогда столбик термометра опустится до 2-х градусов ниже ноля. Но потом, скорее всего, вновь потеплеет, говорят в харьковском гидрометцентре. И добавляют, что существует большая вероятность того, что на Новый год будет дождь. А на этой неделе температура будет почти одинаковой: ночью от нуля до минус пяти, а днем от двух мороза до трех тепла. Ветер в основном южный 5-10 м.с. На дорогах местами гололедица.