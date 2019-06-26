Как “встряхнуть” смартфон, если сел аккумулятор®

История, когда аккумулятор смартфона разряжается в самый неподходящий момент, знакома каждому человеку. Современные смартфоны очень производительны, поэтому при интенсивном использовании батарейка расходуется очень быстро.

По мнению экспертов ведущего украинского мобильного оператора Киевстар, флагманы мировых брендов хорошо оптимизированы и легко выживают полный рабочий день даже при самом сложном сценарии работы. А вот у бюджетных смартфонов и моделей среднего ценового сегмента часто случаются проблемы с автономностью.

В каталоге магазина http://shop.kyivstar.ua/phones мы нашли и проанализировали бюджетный сегмент смартфонов и пришли к выводу: сегодня средняя емкость аккумулятора составляет порядка 3000 мАч. Этого должно хватать на полный рабочий день, но если смартфон теряет заряд быстрее, тогда этот чек-лист по оптимизации его работы вам точно пригодится.

Яркость дисплея на минимум

Главный потребитель энергии в современном смартфоне – дисплей. По статистике, на его работу затрачивается до 30% энергии аккумулятора, поэтому для экономии яркость необходимо поддерживать на минимально комфортном уровне. Как это сделать:

- программными средствами, используя автояркость. Производители позаботились, чтобы яркость корректировалась в зависимости от степени освещенности. Включение такой функции поможет в автоматическом режиме соблюдать максимальную энергоэффективность. Но важно знать, что датчик не всегда срабатывает именно так, как вам удобно;

- вручную, настройкой нескольких степеней яркости для разных сценариев работы.

Посетив интернет-магазин Киевстар, мы обнаружили информацию и о том, что AMOLED дисплеи (при определенных режимах работы) потребляют на 50-70% меньше энергии, чем светодиодные матрицы. Если важна максимальная автономность, выбирайте органические светодиоды.

Интернет только по потребности

Огромный ресурс энергии тратится на поддержание работы беспроводных сетей передачи данных. Современные сети 3G и 4G имеют очень большую пропускную способность для обеспечения которой задействуются много ресурсов смартфона.

Запускается цепная реакция, увеличивающая потребление по всем системам телефона:

- загрузка и обработка большого объема контента;

- подготовка контента для отправки;

- обмен данными с сетью;

- поиск и поддержка канала связи.

“Особенно сильно расходуется энергия в то время, когда смартфон находится в поиске сети. В районе со слабым сигналом Интернет запускайте только в случае необходимости или периодически для получения и отправки нужных данных. В другие моменты лучше полностью отключить использование беспроводных сетей”, - рекомендуют в Киевстар.

Отключаем вибрацию и фоновые виджеты

Следующий этап, который поможет снизить энергопотребление смартфона – отключение вибрации и фоновых приложений. Вибрация в смартфоне обеспечивается специальным мотором, разбалансированная работа которого создает нужный гул. Однако этот мотор потребляет много энергии, при этом практической пользы несет минимум. Попробуйте на пару дней выключить вибрацию: вы быстро привыкнете и не будете ощущать дискомфорт при работе с интерфейсом и приложениями, но при этом сэкономите ценную энергию.

“Фоновые виджеты помогают поддерживать работу приложений и актуализацию их данных. На эти процессы, хоть они и не заметны пользователю, уходят ресурсы смартфона и расходуется батарея. Отключение автоматического обновления программ и компонентов сохраняет еще до 10-15% заряда в зависимости от загруженности смартфона”, - отмечают специалисты.

Встроенный режим энергосбережения и режим полета

Если вы хотите радикально урезать энергопотребление смартфона и обеспечить ему жизнь в несколько дней, сделать это довольно просто. Эксперты рекомендуют функцию “режим полета”, который полностью отключает все модули связи и переводит смартфон в оффлайн режим. В таком виде главным потребителем становится экран и если снизить его потребление, даже бюджетный смартфон проработает 2-3 дня. Правда, в таком случае к вам никто не сможет дозвониться, поскольку телефон не будет постоянно поддерживать связь со станцией оператора связи.

Менее радикальный прием – включение встроенного в Android режима энергоэффективности. Огромного прироста автономности вы не заметите, зато можно полноценно пользоваться смартфоном.

Экономия батареи – это всегда компромисс. Если вы к нему готовы, смело выбирайте один из предложенных выше вариантов.