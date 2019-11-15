Как выбирать сережки с удобным замком? Подробно рассказывает Mono®

Выбирая серьги, многие модницы обращают внимание только на их внешний вид. Они раздумывают, подойдут ли они к наряду, будут ли подчеркивать цвет глаз. В эйфории от такой покупки вы уже представляете, как ослепительно будете выглядеть с подобными аксессуарами.

Но надев один раз, ощущаете дискомфорт. А все дело в том, что вы не угадали с застежкой. Именно от нее напрямую зависит удобство ношения. А еще хороший замок уберегает от того, что любимые сережки внезапно потеряются. Осталось только решить с замком. Как раз для этого интернет-магазин Mono приготовил список из самых популярных застежек.

Какому замку в сережках отдать предпочтение?

Английский

Один из самых популярных. А дело в том, что он надежный и удобный. Его легко надеть и снять. Просто захлопываете замок до характерного щелчка. Чтобы расстегнуть, немного поддеваете дужку. Ребенку с этим справится сложно. Поэтому можете смело для малышки покупать подобные серьги.

Что касается минусов, то здесь не регулируется расстояние от застежки к мочке уха. Из-за этого может возникнуть дискомфорт во время ношения. Если есть такая возможность, померяйте все заранее.

Французский

Еще одна популярная застежка благодаря своему аккуратному и легкому дизайну. В связи с этим ею часто дополняют детские изделия.

Вот только эта изящность в некоторых случаях и становится минусом. Петельку легко повредить, если часто на нее надавливать. Поэтому спать в подобных серьгах не рекомендуем.

Гвоздики

Также пусеты пользуются огромным спросом. Ювелиры предлагают 2 вида застежки:

Чтобы справиться с винтовым замком, сережки нужно держать максимально ровно. Вы должны закрутить заглушку на сам штифт.

Если говорить о штифтовом, то заглушку нужно просто надеть на основание до специальной выемки.

В плане надежности более удобный винтовой, но нужно потратить немного больше времени на его закрепление. Со штифтовым это будет быстрее, вот только после длительного использования заглушка может ослабнуть. Еще один минус обоих вариантов – в них нельзя спать. Просто выступающая часть сережки имеет острый край и запросто поцарапает кожу.

Протяжки

Также просты в использовании. Уже из самого названия понятно, как надевают серьги. Благодаря весу и длине надежно закрепляются и не слетают.

Из минусов: если взять слишком длинные аксессуары, они легко запутываются в волосах. И еще: если украшения слишком тяжелые, они могут оттягивать мочку уха.

Кольцо

Создается впечатление, что здесь замка вообще не существует. А все из-за того, что штифт скрывается в самой сережке. В таких украшениях спать запрещается, иначе можете сломать механизм и травмировать ухо.

Кафф

Если так разобраться, она приобрела популярность не так и давно, но быстро завоевала поклонников. Благодаря такому замку сможете носить даже самые тяжелые серьги и не ощущать дискомфорта.

Замок идеально крепится к верхней части уха. Если украшение уж слишком тяжелое, есть дополнительное крепление в виде гвоздика.

Петля

Максимом простоты в использовании. А еще подобная застежка не утяжеляет аксессуар.

Вот только для постоянного ношения не годится. Просто петля может немного расшататься. Да и во время физических активностей просто вылетит из уха. К тому же спать в них тоже не рекомендуется: могут поцарапать кожу.

Как видите, существует огромное количество замков и все они имеют плюсы и минусы. Так что будьте внимательными и все старайтесь мерить, а интернет-магазин Mono в этом обязательно поможет.