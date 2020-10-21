Как выбрать холодильник для дачи: 5 параметров, которые помогут определиться с покупкой®

21 октября 2020 г. 16:53
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Холодильники помогают сделать процесс пребывания на даче комфортным. Они подходят для долгосрочного хранения съестных припасов и некоторых лекарственных средств, поэтому здорово облегчают жизнь дачников. Так, при условии наличия холодильного агрегата, загородный дом можно считать пригодным для полноценного проживания.

Главное условие, которое делает возможной эксплуатацию холодильника в жилище за чертой города, — доступ к централизованному или индивидуальному источнику электроэнергии.

Чтобы ответить на вопрос о том, какой холодильник целесообразно выбрать для подсоединения к центральной системе электроснабжения или же к автономному генератору, необходимо проанализировать ряд параметров.

Показатели энергоэффективности
Для дачи нужен холодильник, который расходует небольшое количество электроэнергии. И дело не только в экономии. Одна из причин заключается в том, что ресурсов генератора может попросту не хватить для обеспечения бесперебойного функционирования крупногабаритного холодильного агрегата. 

Оптимальное решение — устройство, которое принадлежит к классу энергоэффективности А и его подклассам:

  • А+,
  • А++.

Компактные габариты
Кухни на дачах, как правило, обладают небольшим метражом. Соответственно, в условиях дефицита свободного пространства устанавливать большой девайс для хранения продуктов попросту нецелесообразно. Он будет препятствовать комфортному передвижению пользователей и займет то место, которое можно было бы использовать для другой техники.

Для дачи стоит выбрать компактный двухкамерный холодильник Indesit в Харькове или же миниатюрный вариант от любого другого проверенного бренда.

Режим «Отпуск»
Поскольку дачные домики используются преимущественно для отдыха и временного проживания, покупать устройства, которые будут непрерывно работать в режиме максимальной функциональности, нет смысла. Лучше выбрать модель с программой «Отпуск». В период отсутствия хозяев она будет функционировать в особом экономичном режиме.

Универсальный климатический класс
Значение также имеет диапазон температур, при которых может без проблем работать холодильный агрегат. 

На неотапливаемой даче в осенне-зимний период температура может быть достаточно низкой. В связи с этим обстоятельством использование холодильника, принадлежащего к нормальному или субтропическому климатическому классу, становится невозможным.

Во избежание выхода агрегатов из строя из-за перепадов температур, стоит отдавать предпочтение универсальным «мультиклассовым» моделям. Такие устройства сочетают в себе преимущества сразу нескольких классов. Например,

  • субнормального и субтропического,
  • субнормального и тропического.

Наличие морозильника
Морозилка на даче может понадобиться в трех случаях:

  • для замораживания собранных сезонных ягод;
  • для долговременного хранения полуфабрикатов, пригодных для употребления после размораживания;
  • для хранения запасов еды из повседневного рациона.

Благодаря запасу пищи в морозильнике, на дачный отдых всегда можно отправляться «налегке».

Еще один важный критерий выбора — стоимость девайса. Для дачи вполне достаточно бюджетной модели или устройства из среднего ценового сегмента. А дорогостоящие холодильники с расширенным набором функций и трендовым дизайном больше подходят для эксплуатации в обычных домах и квартирах. 

 

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