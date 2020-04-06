Как выбрать и принимать витамины для иммунитета®

С каким нетерпением мы всегда ждем весну, и как часто не можем до конца насладиться ее теплыми днями из-за внезапно участившихся ОРВи или просто общего недомогания. Казалось бы, на улице стало больше солнца, в магазинах появились первые свежие овощи и много фруктов, а мы почему-то “сдаем позиции”. Ничего удивительного! Зимние холода, нехватка витаминов и минералов истощили защитную функцию нашего организма: иммунитет “упал” и справляться с атакой вирусов и ежедневным стрессом стало куда сложнее. А организм просто требует помощи, которую могут оказать витамины для иммунитета.

Главными признаками весеннего авитаминоза являются:

быстрая утомляемость, общая слабость, сонливость;

учащение простудных и/или обострение хронических заболеваний;

проявление различного рода аллергических реакций;

ломкость ногтей и волос (иногда - выпадение);

сухость кожных покровов.

С легким дефицитом витаминов и минералов в организме можно бороться с помощью сбалансированного питания. Но если ваш рацион далек от идеального и менять пищевые привычки вы пока не намерены, то поддержать организм в период межсезонья можно с помощью дополнительного приема витаминов. Что нужно учесть при их выборе и как найти свой идеальный состав, узнаете дальше!

Выбираем витамины: должен знать каждый

Часто, приходя в аптеку, мы просим фармацевта продать нам самые лучшие, самые эффективные витамины из имеющихся в наличии. Какие же витаминные комплексы принято считать лучшими для укрепления нашего организма? Те, что обладают высокой степенью усвояемости, а вовсе не самые популярные на рынке!

Например, синтетические витамины усваиваются хуже, чем препараты смешанного типа, в состав которых также входят натуральные компоненты. Вам повезет, если сможете купить полностью натуральные или ферментированные витамины: они обладают максимальной эффективностью, но из-за высокой стоимости практически не представлены в наших аптеках.

Перед тем, как отправиться за покупкой витаминного комплекса, необходимо

правильно определить цели: профилактика болезней, повышение иммунитета после приема антибиотиков, тяжелых заболеваний, операций и т.д.;

принять во внимание возраст: чем старше человек, тем более высокой должна быть концентрация полезных веществ в препарате;

оценить состояние своего здоровья: острый авитаминоз со всеми вытекающими - ситуация, требующая врачебного вмешательства, а не экспериментов с поливитаминами.

Витамины для иммунитета: изучаем состав

Если вы твердо уверены в том, что помощь специалиста вам не нужна, то при выборе витаминов для иммунитета сами внимательно изучайте состав. Ищите препараты, восстанавливающие обмен веществ, поднимающие защитную функцию организма, улучшающие работу сердца, а также нервной и эндокринной систем. Для женщин будут полезны компоненты, повышающие упругость и эластичность кожи, укрепляющие волосы и ногти.

Все поливитаминные комплексы, представленные сегодня на рынке - Алфавит, Vitrum, Мульти-Табс Иммуно, Компливит, Центрум, Иммунал-Форте, Дуовит, Элевит, Супрадин и т.д. - содержат все необходимые элементы для укрепления иммунитета. Речь идет о витаминах А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Д, Е, Н, РР, F, К и минералах - кальцие, магние, калие, железе, цинке, йоде, хроме, фосфоре и др.

Разница между препаратами заключается в содержании полезных веществ в % от дневной нормы. Хорошо, если эта цифра будет равняться 50-100%. Некоторые производители поливитаминов хитрят и не указывают этих данных на упаковке. Это говорит о том, что состав, скорее всего, “слабенький” и никакой пользы вашему организму не принесет. Будьте внимательны!

Как принимать витамины для иммунитета

Успешная покупка витаминного комплекса для иммунитета еще ничего не значит, если вы будете принимать таблетки неправильно. Передозировка полезными веществам так же опасна, как и их нехватка, поскольку чревата для вас серьезной аллергической реакцией. Для того чтобы избежать побочных эффектов от приема витаминов, придерживайтесь этих простых правил:

Читайте инструкцию к препарату: основная часть витаминов принимается 1 раз в сутки. Этого достаточно, чтобы покрыть суточную потребность организма в полезных веществах. Но есть исключения - комплексы Алфавит, Дуовит, которые нужно принимать в 2 или 3 приема (утром/вечером или через каждые 4-5 часов). Не превышайте рекомендованную дозу приема витаминов: в данном случае, больше - не значит лучше! Не принимайте одновременно несколько витаминных комплексов - это может привести к переизбытку полезных веществ в организме. Организуйте прием витаминов либо за ½ часа до или после еды.

Пользуйтесь нашими советами при выборе витаминов для иммунитета и будьте здоровы!