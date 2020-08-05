Как выбрать кофемашину?®

Кофе, пожалуй, самый распространенный горячий напиток. Его пьют с утра, чтобы взбодриться. Его предпочитают днем и вечером, просто для удовольствия. Если вы ценитель настоящего кофе, то выбор кофемашины станет для вас важным. Кофемашины в Украине купить можно, сделав заказ онлайн или выбрав в магазине.

По каким принципам выбирают кофемашину

Выбор кофемашины будет зависеть от нескольких критериев.

1. Функциональность. Если вы любите кофе с молоком (нагретым, взбитым), то в кофемашине должна быть функция нагрева молока (автоматическая или ручная).

2. Интерфейс. Это могут быть кофемашины с сенсорным управлением или кнопочным. В любом из этих случаев управление кофемашиной должно быть интуитивно понятно.

3. Наличие кофемолки. Насыщенный и яркий вкус кофе можно получить только тогда, когда оно готовится в кофемашине со встроенной кофемолкой. Вы насыпаете целые зерна, и наслаждаетесь ароматом свежемолотого кофе.

4. Купажирование. Этот параметр присутствует в элитных кофемашинах. Он означает, что в конструкции предусмотрены две кофемолки, которые мелят сразу несколько сортов кофе и после их смешивают.

Виды кофемашин

Капельные кофемашины

Первая капельная кофемашина появилась во Франции. Принцип действия почти не изменился до наших дней. Вода, нагреваясь в специальной колбе, испаряется, и пар поднимается вверх. Происходит процесс конденсации пара, и он, протекая через фильтр с заваркой, попадает в чашку с готовым кофе. Фильтры для таких кофемашин могут быть сделаны из металла, нейлона или бумаги. Если машина нужна для большого количества людей, то в конструкции дополнительно есть нагреватели готового напитка.

Перколяторы

История этих кофемашин начинается практически в одно время с капельными. Но только в Америке. Принцип действия основан на том, что вода, при кипении, по трубке поднимается. После попадает на фильтр с кофе и стекает обратно. Это может происходить циклично, если перколятор постоянно нагревать до необходимой температуры. Объем кофемашины может достигать 15 литров. При постоянном соприкосновении готового напитка с нагревательной поверхностью вкус и аромат кофе постепенно теряется.

Гейзерные кофемашины

Это небольшая бытовая кофемашина. По принципу действия она похожа на перколятор. Единственным отличием есть то, что готовый напиток не соприкасается с нагревательной поверхностью, а остается в емкости, расположенной выше. Вкус кофе в такой кофемашине приятен, с насыщенным ароматом.

Кофемашины эспрессо

Сегодня это самый распространенный вид кофемашин. Причем в них делают не только эспрессо, но и напитки на его основе. Эспрессо кофемашины могут быть полуавтоматическими и автоматическими. При работе с полуавтоматическими кофемашинами нужно иметь определенные навыки, так как часть работы делается вручную. Однако многие ценители кофе утверждают, что только на такой машине можно получить настоящий эспрессо. С автоматическими кофемашинами все проще: налил воду, загрузил зерна кофе, и включил кнопку.

Если вы являетесь настоящим ценителем кофе, то выбирайте полуавтомат. Хотя, для бытовых нужд идеальнее автоматической кофемашины не найти. Какую бы кофемашину вы не выбрали, главное, чтобы результат ее работы приносил вам удовольствие.