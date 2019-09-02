Как выбрать лучший бытовой фильтр для воды? ®

Качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, что порождает спрос на водяные фильтры для домашнего использования. Рынок водоочистительного оборудования может предложить широкий ассортимент фильтров разных моделей и марок. Как в условиях столь разнообразного предложения подобрать оптимальную по характеристикам и цене модель?

Выбираем тип фильтра

Посетив специализированный интернет магазин https://filter.ua/harkov/, можно в рамках одного сайта узнать обо всех существующих ныне видах фильтров для домашнего применения. Здесь представлен огромный ассортимент водоочистительного оборудования, которое работает на основе самых разных технологий и принципов. Самыми популярными являются фильтры обратного осмоса, которые отлично зарекомендовали себя на практике. Они доступны по цене, практичны, долговечны и обеспечивают качественную очистку жёсткой водопроводной воды.

Бытовые фильтры домашнего назначения бывают разными и различаются по размерам, функционалу, количеству этапов очистки воды, объёму и наличию накопительного бака и так далее. При выборе фильтров обратного осмоса имеет смысл исходить из индивидуальных потребностей в суточном объёме питьевой воды. В зависимости от этого можно подобрать модель фильтра с оптимальным объёмом накопительного бака. Большое значение имеет и количество ступеней очистки воды, которое определяется числом картриджей в конструкции фильтра. Самыми эффективными считаются фильтры с 4-5 ступенчатой очисткой.

Оцениваем полезность воды

Функция «правильного» фильтра для воды – не только очистка от загрязнений и вредных микроэлементов, но и обеспечение максимальной полезности воды. Профессионалы рекомендуют использовать фильтры, которые не удаляют из воды абсолютно все соли, а оставляют полезные микроэлементы, необходимые организму человека. Функцию избирательной очистки воды от солей берёт на себя мембрана, которая задерживает только вредные соединения, оставляя в воде оптимальную концентрацию полезных для здоровья солей и минералов. Благодаря этому фильтры с такой технологией являются поставщиками не только чистой, но и вкусной и полезной воды.

Таким образом, есть много факторов, на которые нужно обращать внимание при покупке фильтра. Ключевыми из них является технология очистки, объём питьевой воды за единицу времени, качество, полезность и вкусовые характеристики воды после фильтрации.