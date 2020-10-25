Как выбрать надежный банк для открытия расчетного счета®

Сегодня, для того чтобы открыть расчетные счета в банке не требуется больших усилий. Нужно подготовить пакет документов и обратиться с ними в отделение. Но перед этим нужно выбрать банк для открытия счета, ведь сегодня на рынке финансовых услуг так много предложений.

Несмотря на внешнее сходство, разные учреждения могут предоставлять разные услуги своим клиентам. Бизнесу уже недостаточно просто принимать и отправлять платежи – важно наличие дополнительных преимуществ: возможность получать кредиты, оформлять

депозиты для юрлиц

, самостоятельно выполнять расчетно-кассовые операции онлайн. Поэтому, перед тем, как принять решение, какой банк выбрать для ООО или предприятия другой формы собственности, необходимо учесть несколько пунктов:

стоимость открытия банковского счета;

наличие интернет-банкинга и возможность управлять финансами онлайн;

тарифы на расчетно-кассовое обслуживание;

близость расположения филиала банка к вашему офису;

наличие специальных программ банка, таких как зарплатный проект;

возможность пользоваться дополнительными услугами: открытием депозитов, наличие кредитных программ;

лояльность персонала, отзывы на профильных ресурсах.

Документы для открытия счета

После выбора банковского учреждения, которое подходит по вашим параметрам, необходимо открыть расчетные счета для проведения финансовых операций. Подробная информацию о необходимых документах можно получить у сотрудника банка, но на самом деле, почти во всех банках нужен стандартный набор документов для открытия расчетного счета.

Для юридических лиц при открытии банковского счета потребуется:

пакет учредительных документов;

заверенная в налоговой копия устава;

выписка из ЕГРПОУ;

паспорт директора;

лицензии (если таковые имеются).

Важно знать, что после открытия счета, юрлицо обязано поставить в известность Налоговую инспекцию, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд об открытии расчетного счета. Большинство банков берут эту функцию на себя и самостоятельно информируют контролирующие органы.

Рейтинг банков

Задаваясь вопросом, какой банк выбрать для ООО, не лишним будет изучить рейтинг финансовых организаций и ознакомиться с официальной статистикой банков. Это поможет узнать о текущем финансовом положении банка.

Также не всегда нужно останавливать свой выбор на крупных банках, которые лидируют по всем показателям. Можно обратить внимание на те учреждения, которые входят в первую десятку рейтинга. Небольшие банки часто предлагают более выгодные условия сотрудничества и обслуживания. Это особенно важно, если у вас небольшая компания.